DİYARBAKIR’DA YAŞAYAN SANATÇI BARIŞCAN’DAN KLASİK MÜZİK ALBÜMÜ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Birbirine benzeyen şarkıların yapıldığı günümüz müzik dünyasında, Diyarbakır’da yaşan bir müzisyen ve öğretmenden çok farklı bir albüm. Barışcan Sapancı’ nın KLASİK MÜZİK TADINDA albümü akustik olarak yapılmış, tek bir piyano ve ona eşlik eden viyola ile sizlere romantik ve klasik müzik tadında bir müzik ziyafeti sunuyor. Daha çok yaptığı “BİZİM ÇOCUKLAR VE BARIŞCAN” çocuk programıyla adından söz ettiren sanatçı, sözleri ve müzikleri kendisine ait şarkılarından oluşan albümlerini kendi imkanlarıyla dijital platformlarda yayınlayarak müzik dünyasında kendine yol arıyor.