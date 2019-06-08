Diva, Doğum Gününde Sahnedeydi

ANTALYA- Ünlü sanatçı kırmızının hakim olduğu püsküllü elbisesiyle alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Konserine "Bir Ben Bir Allah Biliyor" şarkısı ile başlarken hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı. Diva olağanüstü ses performansıyla dikkatleri üzerine çekerken unutulmaz parçalardan "Çile Bülbülüm"ü ile de kulakların pasını sildi. Jolly Joker ailesi ve hayranları ünlü sanatçının doğum gününü unutmadılar. Doğum gününde sahne alan Bülent Ersoy, yeni yaşını hayranlarıyla şarkılar söyleyerek kutladı.

Yaşını Soranlara "En Güzel Çağımdayım" Cevabı

Bülent Ersoy şarkı arasında yaşını merak eden hayranlarına "Yaşımı merak ediyorsanız, daha çok merak edersiniz. Söylemem. En güzel çağımdayım. Rabbim'e şükürler olsun." sözleriyle esprili bir cevap verdi. Diva non-stop performansı ve sesi ile büyülerken, konserinin sonuna doğru daha hareketli parçalar ile adeta herkesi ayağa kaldırdı. Diva Bülent Ersoy, hayranlarının isteği doğrultusunda sahnesini bir saat kadar uzatırken gecenin ilerleyen saatlerinde alkışlar eşliğinde programını sonlandırdı.

Haber: Elif Hayvalı