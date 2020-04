DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTASI

Sadece İnstagramdan satış yapan Urlabahçe Urla enginarını tüm Türkiye’ye tanıtıyor.

Urlabahçe, tamamen ilaçsız tarım ile Urla’da yetişmiş özel lezzetlerden Türkiye’nin faydalanmasını amaçlayan bir girişim. Insatgramdan gelen siparişleri taze taze tarladan toplayıp aynı gün tüm Türkiye'ye kargoluyorlar.

Özel videolu enginar yemekleri tariflerini de takipçileriyle paylaşan Urlabahçe yetkilileri, yıl boyu en çok rağbet gören ürünlerin bebek enginar, şevketi bostan ve enginarlı börek olduğunu belirtiyor.

Sağlıklı ürünlerin çok rağbet gördüğü şu günlerde Urlabahçe'yi denemenizde fayda var.

Arby’s® Classic Combo Menü Tıkla Gelsin® ile Güvenle Kapınızda!

Sıra dışı ve doyurucu lezzetlerin adresi Arby’s®’in klasiklerinden oluşan enfes Classic Combo Menü güvenli paket servis hizmetiyle satışa sunuluyor. #evde kal’an et tutkunlarının vazgeçilmez adresi olmaya devam eden Arby’s® bir tıkla kapınızda!

Sosyal mesafemizi koruduğumuz bu dönemde, lezzetli ve benzersiz seçenekler arayanların tek adresi olmaya devam eden Arby’s®️, en sevilen klasiklerin yer aldığı hem doyurucu hem avantajlı Classic Combo Menüsünü oluşturdu.

UMUT KAYA SESSİZLİĞİNE SON VERDİ: ‘MEDCEZİR’

Alternatif müziğin güçlü isimlerinden Umut Kaya, hayranlarının merakla beklediği Garaj Müzik etiketli yeni teklisi ‘MedCezir’i yayımladı. Sözü, müziği ve düzenlemesi Umut Kaya’ya ait ‘Medcezir’in kayıt ve mix’i Ömer Kapancıoğulları (Studio No.25), mastering’i Güven Ersoysal (Babajim) tarafından hazırlandı. Şarkının kayıtlarında müzisyen olarak; vokal, elektro ve akustik gitarlarda Umut Kaya, bas gitarda Sinan Göksan, davulda Kaan Eberdes yer aldı. Yazdığı şarkılarla birçok kez gönülleri kazanan Umut Kaya, melodik yapısı zengin ‘Medcezir’le yeni stüdyo albümü öncesi hayranlarına sürpriz yaptı.

adidas #HOMETEAM ile evde hareket devam ediyor

adidas hayata geçirdiği #HOMETEAM hareketiyle “hayat durmadı evde devam ediyor” diyerek herkesi evde aktif olmaya davet ediyor.

adidas sporcuları ve sanatçılarıyla start verdiği #HOMETEAM hareketiyle, aktif kalmaya karşı farkındalık yaratmaya çalışırken, sosyal ve dijital kanallarda bu akımı destekleyecek ücretsiz sanal deneyimler sunuyor.

Altınyıldız Classics’ten #evdekal’anlara 360 derece rahatlık

Evdeki süreçte çalışma motivasyonunu artırmak için uzmanlar her sabah ev kıyafetlerinin çıkarılmasını ve daha resmi giyinilmesini öneriyor. Altınyıldız Classics’in stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran tasarımları ev konforunu maksimum seviyeye taşıyor. 360 derece pantolonlar evde çalışan erkeler için gün boyu hareket özgürlüğü sunarken, 360 derece gömlekler ise t-shirt hissi veriyor.

UMUT AÇIKGÖZ’DEN YENİ SİNGLE

Zengin repertuara sahip sahne performansı ve kendine has yorumu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç şarkıcı Umut Açıkgöz, yeni single çalışması “Sevdamı Uyuttum” ile dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Her hafta canlı yayın televizyon performansları ile beğeni toplayan Umut Açıkgöz sözü ve bestesi Hüsniye Kaya, aranjesi Celil Yavuz imzası taşıyan yeni şarkısı “Sevdamı Uyuttum” için kamera karşısına geçti. 1 Nisan Çarşamba günü Azka Müzik etiketiyle Azka Müzik Youtube Kanalı ve dijital platformlarda yayınlanacak olan şarkısını Emrah Özbilen yönetmenliğinde Mart ayı başında çektiği muhteşem kliple taçlandıran Açıkgöz kariyerine yepyeni bir soluk getirecek.

Erdoğan Uludağ'dan diğer iş insanlarına örnek davranış!

İş adamı Erdoğan Uludağ, gönüllü olarak vatandaşların yardımına koştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19 )’le mücadeleye karşı önemli bir destek de iş insanı Erdoğan Uludağ’dan geldi.

Yaptığı yardımlarla bir çok insanı sevindiren iş adamı, bu kez kumanya dağıttı. Çalışanalarıyla birlikte yaklaşık 500 paket kumanya hazırlayan yardımsever, İstanbul’daki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Yardımların dağıtılması için görevlendirilen yaklaşık 10 kişilik ekip, tüm gün kapı kapı gezerek, kumanyaları ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

İtalyan şef Danilo Zanna: Türkiye'nin büyük kalbini iyi biliyorum

Corona virüsü ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya Türkiye'den sağlık malzemeleri gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine Mevlana'nın sözleri ile 'İspanyol ve İtalyan halkına sevgilerle' notu yazıldı.

Bunun üzerine uzun zamandır Türkiye'de yaşayan İtalyan şef Danilo Zanna teşekkür paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından yardım kolilerinin fotoğrafını paylaşan Zanna, 'Burada uzun zamandır yaşadım ve Türkiye'nin büyük kalbini iyi biliyorum, gücünü ve tutkusunu iyi biliyorum. Ve bir kez daha bu büyük ülke herkese nasıl harika olduğunu gösterdi. Teşekkür ederim, kalbimden ve eminim tüm İtalyanların kalbinden."





EKİN'İN EV ORKESTRASI

Ünlü sanatçı Ekin Akkaş, virüs nedeniyle kapandığı evinde en güzel zaman geçirmeyi bilenlerden biri oldu. Korana virüs olayı duyulduğunda hazırlayıp sunduğu televizyon programının çekimleri için Avusturya’da olan Ekin Akkaş, hastalığın duyulmasıyla acilen ailesinin yanına döndü. Dönüş sonrası 15 gün boyuncu tedbirlerini alarak kendini bir odaya kapatan Ekin Akkaş “Ailem benim hayattaki en kıymetli varlıklarım,15 gün boyunca aynı çatı altında yaşayıp evladına eşine sarılamamak ve bir yabancı olarak yaşamak çektiğim en büyük eziyetti.

Schwarzkopf Professional, 2020 İlkbahar Yaz Saç Trendlerini Belirledi: THE SPIRIT!

Belirlediği trendlerle dünya saç modasının yaratıcısı konumundaki ünlü marka Schwarzkopf Professional, yeni Essential Looks koleksiyonu ile 2020’li yıllara sıra dışı ve yaratıcı bir ruh katıyor. Essential Looks’un bu seneki THE SPIRIT koleksiyonu, saç şekillendirmekten çok daha fazlasını yaparak herkesin kendisini daha iyi ifade edebilmesi için yeni dünyalar yaratıyor ve her görünümü kişiye özel hale getiriyor. THE SPIRIT ilkbahar yaz koleksiyonu, saç modasına 3 trend ve 7 yeni görünüm kazandırıyor. Bu yılın trendleri; Punk Spirit, Refined Traditions ve Let It Bloom…

Eti Çocuk Tiyatrosu, evdeki çocukları tiyatro ile buluşturuyor

Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden biri olan Eti Çocuk Tiyatrosu, ‘Heidi’ ve ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ oyunlarını, eğitimlerine evden devam eden çocuklar için Eti’nin Youtube kanalından yayınlamaya başladı.

2000 yılından bu yana Türkiye’de ve Dünya’da 2,5 milyona yakın çocuğa tiyatro sevgisi aşılayan, kültürel gelişimlerine katkıda bulunan ve hayal dünyalarını zenginleştiren Eti Çocuk Tiyatrosu, şimdi de oyunlarını dijitalde ortamda sergiliyor

NIKE NEREDE OLURSA OLSUN TÜM SPORCULARI DESTEKLİYOR!

İyimserlik ve cesaret spor dünyasının en tanımlayıcı iki özelliğidir. İnsanların en zorlu zamanlarında bile sporu nasıl günlük alışkanlık haline getirdiklerini gören Nike, bundan ilham alıyor ve bu sürece ön ayak olmak, insanları spora daha da teşvik etmek istiyor.

Nike, nerede olursa olsun tüm sporcuları desteklemek için dijital ekosistemi Nike App, Nike Running ile Nike Training Club uygulamaları, çeşitli sosyal kanalları, nike.com ve ödüllü podcast’i TRAINED aracılığıyla koçluk, motivasyon, beslenme rehberliği, antrenman dersleri ve ipuçları gibi birçok farklı alanda antrenmanlar sunuyor.

(YENİ ÇAĞRI GAZETESİ - DİNÇER KARACALAR)