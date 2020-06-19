DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Hakiki ekşi mayalı Kula ekmeği Manisa / Kula

Aile mesleği olarak çocukluktan itibaren un su ve ekşi maya ile yıllardır geleneksel yöntemlerle ekmek pişiren firma . Ekmeklerimizin en önemli özelliği bilinen tarihi en az 150 yıl olan ekşi mayamızda saklıdır. Bizler ekşi maya ile unun aşkının meyvesi olan ekmeklerimizin tadına herkes baksın bilmeyen kalmasın diyerek Instagram hesabından tüm illere kargo ile gönderim yapıyor.

İnstagram / eksi_mayali_kula_ekmegi





Tuğbiş’in Mutfağı

İstanbulun incisi Eyüp Sultan da 2 yıldır instagram üzerinden sinop mantısı ile başlayan Tugbiş'in mutfağı şimdiler de ise sinop mantısı' nın yanı sıra bohça mantısı, Çerkez mantısı(hingel), sebzeli erişte, sade yumurtalı erişte, organik tarhana, yaprak sarma vb. Çeşit ürünleri müşterilerine sunuyor .

Sebzeli eriştelerini, sebzelerin püreler inden elde ettiği gibi, hiç bir katkı maddesi, gıda boyası bulunmuyor .

El emeğinin sanata dönüştüğü lezzet,Tuğbiş'in Mutfağı ‘na instagram sayfasından ulaşabilirsiniz…

İnstagram / tugbisin_mutfagı

Semra Güzel Karantinada Neler Yaptı

Semra Güzel karantinada neler yaptı öncelikle yaşadığımız bu kötü durumun bakılabilecek iyi bir tarafı olmasa da yinede iyi bir tarafından bakabileceğim en güzel durum ailemin yanında daha fazla vakit geçirmiş olmam.

Bu felaket hepimiz için ruhsal çöküntüler de yarattı tabiki. Yakın çevremden birkaç kişininde virüsten etkilenerek tedavi görmesi beni çok etkilemiş olsada şükür ki virüsü yenerek bu süreci atlatmaları işin sonunda mutlu etti. Fakat süreç tam anlamıyla geçmediği için lütfen dikkat etmeye devam edelim olabildiğince sosyal mesafeyi koruyarak evde vakit geçirelim ki biran önce herşey normale dönsün umarım.

Ailemle vakit geçirmek dışında tabiki boş vakit geçirdim diyemem. Bu süreç dijitale daha fazla zaman ayırmama ve çekimler yapmak için zaman bulabilmeme olanak sağladı.

Dqha önce deneyimleyip zatene mesleğim olan programcılığı ekranlarda yapıncaya kadar kendi maceram olan youtube devam ediyorum.

Magazin dünyasına ışık tutacak! Deneyimli gazeteci kendi kanalını açtı!

Gazeteci Ömer Balıksırtı, "Pırıltı TV" isimli yeni bir Youtube kanalı açtı. Kanalda magazin dünyasının bilinmeyenlerine ışık tutulacak.

Uzun yıllar birçok gazete, dergi ve televizyon kanalında ses getiren magazin haberlerine imza atan deneyimli gazeteci Ömer Balıksırtı, şimdi de Pırıltı TV isimli bir YouTube kanalı açtı.

YouTube kanalında 'Renkli Hayatlar' isimli belgesel ile nostalji severlerin karşısına çıkan Balıksırtı, bu belgeselde Haldun Dormen, Fikret Hakan, Eşref Kolçak, Öztürk Serengil, Arif Sağ, Hakkı Bulut, Selim Naşit Özcan, Hülya Koçyiğit, Halit Akçatepe, Yıldırım Mayruk, Zeki Müren'in kemancısı Kayhan Başmergen, makyöz Oya Tolga gibi bir dönemin iz bırakan isimleri ile yapılan röportajlarla magazin dünyasının bilinmeyenlerini ortaya çıkartıyor.

ÇOCUKLAR ELEKTRİK KAZALARINDAN KORUNSUN, TSUBASA İLE MACERAYA KOŞSUN!…

Bugünlerde çocuklar zamanlarının büyük çoğunluğunu evlerinde geçiriyor. Bu noktada onları evde yaşanabilecek kazalardan korumak büyük önem taşıyor. Özellikle küçük yaştaki çocukları evlerde bekleyen risklerin başında elektrik kazaları geliyor. Bunun için de mutlaka gereken önlemleri almak gerekiyor.

Celergen ‘le Sağlıklı Kalın

Dünya Bilim adamları ve Doktorları tarafından onaylanan en iyi Sağlık ve Gençlik Hapı Celergen Covid 19 ve diğer zararlı Virüslerle vücudumuzun sağlıkla savaşmasını sağlayandan güçlü Antioksidan’ları içinde barındıran çok özel Besin takviyesidir ....

Bilimsel olarak kanıtlanmış mucize gençlik ilacı Celergen için Amerikalı Doktorlar tarafından yapılan açıklamada vücutta var olan iltihabı kurutacak ya da oluşacak iltihabı önleyecek derecede güçlü Antioksidan’a sahip bir gıda takviyesidir denmiş. Ayrıca güvenirliliği kanıtlanmış besin takviyesi Celergen’i Corona Virüsü ya da başka virüslere karşı önleyici ve korucu olarak kullanılmasını hastalarına tavsiye ediyorlar.

Babalara en konforlu hediye FLO’da!

Yılın son trendlerini modern ve güçlü dokunuşlarla koleksiyonuna taşıyan FLO’nun zengin model seçenekleri arasında babanıza uygun hediyeyi bulabilir, her adımına konfor katabilirsiniz. Beyaz, siyah, lacivert, haki ve gri gibi renklerin hakim olduğu koleksiyonda klasik modellerin yanı sıra sneaker ve casual ayakkabılar da babaların beğenerek giydiklerinin başında geliyor. Nefes alan örgü yüzey, kalın taban, renkli dikiş ve bağcık detaylarıyla ayakkabılar, bayram şıklığını yansıtıyor.

HAFTANIN MEKANI:

Garo's Restaurant / Türkbükü

Bodrum Türkbükü'nde bulunan Garo's Restaurant kapılarını açarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Mekan ilk günki lezzetleri ve manzarasıyla Bodrum’da misafirlerine unutulmaz anlar yaşatırken aynı zamanda işletmeci olan Çetin Sağıroğlu'nun dj müzikleri ile eğlendiler. İlk gününde Garo's Restaurant'a Gaye-Alpay Başaran, Ercan-Jale İşal, Altay-Gülsüm Biber, Jean Claude-Şale Kayuka gibi tanınmış simalar geldiler.

MERT NADİR İLE ADIM ADIM

Yeni dönemin güçlü isimlerinden olmaya aday Mert Nadir, R&B, synth pop gibi güncel akımların yoğun hissedildiği üç şarkıdan oluşan Ep’si ‘Adım Adım’ı Garaj Müzik etiketiyle 19 Haziran Cuma yayımlıyor.

Ep’i ile aynı adı taşıyan sözü, bestesi Mert Nadir’e aranjesi Mert Efe Koç ile ortak ilk single ‘Adım Adım’ın video klip yönetmenliğini Bedirhan Karakurluk üstlendi.

Onları hiç böyle görmediniz!

Prodüksiyon Çocuğu, ünlülerin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarıyor!

Profesyonel yarışmacı, tv dünyasının yaşı küçük tecrübesi büyük Prodüksiyon Çocuğu Sinan Ç. Youtube kanalında her hafta farklı bir ünlüyle buluşarak izleyenlere eğlenceli bir içerik vaat ediyor.

Sürekli aynı şeyleri duymaktan sıkılan ve bana yeni şeylerle gel diyen gençler, televizyonda gördüğü ünlüleri daha yakından tanımak isteyen teyzeler, dedikoduyu seven ablalar, sevdiği ünlüyü çaktırmadan stalklayan beyler; doğru adrestesiniz!

Onun bir stüdyosu yok! Bir gün hayvanat bahçesinde, bir gün tv setinde; kimi zaman bir ünlünün evinde kimi zaman parkta bahçede! Mekân bahane, sohbet şahane!

Farkı samimiyeti, tatlı dili mahareti!

Gündemi takip eden, gündem yaratan içerikler Sinan Ç. Youtube kanalında!

Enerjik Babaların Hediyeleri Lumberjack Sport’tan!

Hayatın her alanında enerjisiyle dikkat çeken sportif babalar, Lumberjack Sport’un İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda yer alan modellerle tarzlarına konfor katıyor. Casual tasarımların ve sneaker modellerinin öne çıktığı koleksiyondan, babanıza hem kullanışlı hem de çok beğeneceği bir hediye seçebilirsiniz.

‘Yana Yana’ geliyor!

Müzik sevdalısı Emre Taşdemir, geçen yıl yayınladığı “Ağladım” şarkısıyla sektöre iddialı bir giriş yaptı. Genç yeteneğin söz ve müziğine de imza attığı şarkı, YouTube’da çok kısa süre içinde 1.5 milyon izlenme barajına ulaştı. Taşdemir, bu başarısını ikinci single’ıyla da sürdürdü. Bestesi yine genç sanatçıya ait olan “Sanki Bir Rüya” da büyük beğeni topladı. İlk iki eseriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emre Taşdemir, şimdilerde yeni bir single hazırlığında.

İKİ KADIN GİRİŞİMCİDEN KOŞUYOLU’NA YEPYENİ İTALYAN RESTORANI

Anadolu yakasının en keyifli semtlerinden Koşuyolu’nda kapılarını açan La Regina Ristorante, gerçek İtalyan mutfağını İstanbullularla buluşturmaya başladı. İki kadın girişimci tarafından dekorasyondan mutfağa kadar her bir detayın özenle seçilerek oluşturulduğu restoranda misafirler orijinal reçeteleriyle İtalya’ya özgü lezzetleri kaliteli hizmet anlayışıyla bulacak.

(Kaynak: Yeni Çağrı Gazetesi)