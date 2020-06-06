DİNÇER KARACALAR / VİTRİN NOTLARI

Gaziantep'in En İyi Mekanları :





KÜNEFEHAN

KÜNEFEYE GÖNÜL VERMİŞ BİR ADAM : COŞKUN YAYCI

Yapmış olduğu künefe çeşitleri ile adından sıkça bahsettiren Coşkun Yaycı ; Hasır, Han-Burger, ezmeli özel gibi 30 çeşit künefeyi Türk mutfağına kazandırarak yetiştirdiği elemanlar ile bu çeşitleri Türkiye’nin her yerine yaymayı başarmıştır. Şimdilerde ise yine hayalini gerçekleştirdiği yeni markası KÜNEFEHAN ile Gaziantep’ten dünyaya lezzet köprüsü kurup bu lezzetleri insanlara tattırma isteğiyle Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara, Bakü, Amsterdam, Dubai ve Ortadoğu ülkelerinin tümünde şube açmak için Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından biriyle ortaklık kurdu .

İnstagram / künefe.han

ŞİRELİ BAKLAVA

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA BAKLAVA GÖNDERİYORUZ

Şireli Baklava olarak ürettikleri baklavaların Türkiye’nin dört bir tarafında en hızlı şekilde ulaştırdıklarını söyleyen Karakoç, “Türkiye’nin her bölgesine baklava siparişleri alıyoruz. Yine yurtdışı için çalışmalarımız var. Yurtdışına da açılan şireli dünyanın her bölgesine lezzetlerini ulaştırıyor. Almanya ile görüşmelerimiz çok verimli geçti Yine işletmemizin online satışları da mevcut. Müşterilerimiz sitemiz üzerinden kredi kartı ile ödeme yaparak istediği baklava türünde istediği miktarla alışveriş yapabiliyor. İstanbul ve Ankara’yı istenilen baklavaları ertesi günü zarar vermeden müşterilerine ulaştırdıklarını belirtti.

AKŞAM SİMİT FIRINI

KATMERDEKİ LEZZET SIRRI

Kahke ve pastadaki lezzetini Gaziantep kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan katmere taşıdıklarını dile getiren Ömer Aksu, ‘’Katmerde kullandığımız malzemeler tamamen doğal. Katmerlerimizi taş fırında pişiriyoruz. Biraz emek istiyor ama farkındalık oluşturmanın üretimdeki detaylara saklı olduğunu bildiğimiz için müşterilerimize zahmetli ama lezzetli bir katmer sunuyoruz. Günün 24 saati katmer servisimiz var. Şubemizde 3 vardiya çalışıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

İnstagram / aksamsimitoffical

TOSTÇU EROL

Bu tostları bir yiyen bir daha istiyor. Ağızda eriyen kaşarı, bol malzemesi ile lezzet sınırlarını aşan tostçu erol mutlaka not edin...

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde 10 metrekarelik alanda değişik tostlar yapan "Tostçu Erol" lakaplı Mehmet Erol Sorgulu, sosyal medya hesaplarında paylaştığı tost videolarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı.

Antep fıstıklı, çikolatalı, kebaplı gibi değişik tostlarla yerli ve yabancı müşterilerin damak zevkine hitap etmeye çalışan Sorgulu'nun, menüsünde 56 çeşit tost bulunduruyor. Siparişlerinin çoğunluğunu sosyal medya üzerinden alan Sorgulu'nun sipariş vermeden gelen müşterileri ise ortalama 45 dakika ile 1 saat bekleyerek dışarıda uzun kuyruklar oluşturuyor.

İnstagram/ tostmuhendisi

Ufuk Altunkaş, Inner Demon adlı sergisini erteledi

Moda ve sanat fotoğrafçısı Ufuk Altunkaş, ‘Inner Demon’ yani İçimizdeki Şeytan adını verdiği sergisini Koronavirüs sebebi ile erteledi…

Ufuk Altunkaş'ı, muz sanatı çok konuşulduğu dönemde, Fotoğraflarını Muzlayan Türk Sanatçı olarak tanıdık. Şimdi yeni bir sergiye hazırlanıyordu. 7 ölümcül günahtan esinlendiği ‘Inner Demon’ (İçimizdeki Şeytan) adlı sergi, 19 Nisan’da açılacaktı. Ancak virüs sebebiyle ileriki bir tarihe ertelendi.

ORGANİK ALIŞVERİŞ NOKTASI:

Dağhan’ın Masalı

Dağhan Çatalkaya genç bir girişimci. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu. Anadolu Üniversitesi’nde de işletme okumuş. Yıllarca pazarlama sektöründe çalışmış. Sonrasında, tamamen kendi imkanlarıyla ‘Zeytin Masalı’ adında bir zeytinyağı markası yaratmış.

HER ŞEYİ TEK BAŞINA YAPIYOR

“Evimizde zeytinyağından başka bir ürün kullanmıyorduk. Yağımızı da Bodrum’dan alıyorduk. Ağustos 2017’de bunu işe dönüştürüp herkese sağlıklı zeytinyağı sunabileceğimi düşündüm. İşimden ayrıldım ve tüm enerjimi bu alana verdim. Tüm aşamalarda tek başımayım. Milas’tan en iyi zeytinleri toplayıp soğuk sıkım olarak sıktırıyorum. Ambalajlamasını evde yapıyorum. İstanbul içi tüm teslimatları arabamla kendim gerçekleştiriyorum. Böylece müşterilerimle birebir muhatap oluyor, dostluklar kuruyor ve güven veriyorum” diyor.

So CHIC Mağazaları Müşterileriyle Buluştu

İnovatif yaklaşımı ve ürün gamıyla takı sektörünün en önemli markalarından olan So CHIC, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen tüm hijyen tedbirlerini alarak mağazalarını 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmete açtı.

BABALAR GÜNÜ’NDE DE HEDİYENİN ADRESİ BEYMEN

BEYMEN, tüm özel gün alışverişlerinde olduğu gibi Babalar Günü’nde de farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri ile alışverişin tek adresi olmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü sartorial markaların en yeni koleksiyonlarından polo yaka tshirt ve triko ceketlere, sezonun vazgeçilmezi mayolardan birbirinden şık ayakkabı ve çanta modellerine, dünyaca ünlü niş parfümlerden zengin aksesuar çeşitlerine pek çok ürün sizleri bekliyor.

İş Adamı Emrullah Turnalı’dan Bodrum’a Dev Yatırım

Turnalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Genç Girişimci Ünlü İş Adamı Emrullah Turnalı ` dan Bodrum ilçesine dev yatırım.

Turnalı, Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece Türkiye'de değil, dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. Onun için bizde Turnalı Grup olarak Bodrum ilçemize devasa yatırım yapmaya karar verdik.

HADİSE’NİN TAKIMINDAKİ “MELİH ONUR”DAN İLK SİNGLE “YOK”!

“O Ses Türkiye”de başlayan müzikal yolculuğuna profesyonel olarak merhaba diyen ''Melih Onur''; dijital platformlarda yayınlamış olduğu özgün projeleriyle dikkat çeken ''Köksal Ekinci'' eşliğinde ''Yok'' adlı düetini müzikseverlerle buluşturdu.

SPAGO ISTANBUL, YENİLENMİŞ YAZ MENÜSÜ İLE KAPILARINI TEKRAR AÇTI

Nişantaşı'nın en prestijli adresi The St.Regis İstanbul’un teras katında yer alan, iki Michel’in yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck’ın ikonik restoranı Spago, 2 Haziran itibariyle misafirlerini yeniden ağırlamaya başlıyor. Muhteşem boğaz manzaralı açık terası, uluslararası hijyen standartlarına sahip servis kalitesi, ön tarafta Deniz Zengin’in direktörlüğü ve mutfakta yeni şef Bahadır Abul imzalı yaz menüsü eşliğinde enfes lezzetleri misafirlerinin beğenisine sunan Spago, yaz boyunca İstanbul’un en çok tercih edilen mekanlarının başında gelecek.

EMİR SARIGÜL’DEN KIZINA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Galatasaray Kulübü Eski Yöneticisi ve Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, hafta sonunu büyük kızı Ayşenaz’ın doğum gününü kutlayarak kızlarıyla birlikte geçirdi. Normalleşme sürecinden önce son hafta sonu yasağını kızlarıyla Beykoz Konakları’ndaki evlerinde baş başa geçiren Emir Sarıgül, 11 yaşına giren kızına aile fotoğraflarının olduğu pastayla sürpriz yaptı. Sade bir kutlamayla Ayşenaz’ın yeni yaşını kutlayan Sarıgül ailesi keyifli bir hafta sonu geçirdi.

“12 DİL’DE VE HER TARZDA”

Türkiye’nin önde gelen seçkin mekanlarında ve birçok ünlü markanın gala gecelerinde sahne çalışması yapan Banu Karaca; güçlü sesi, sahne hakimiyeti ve geniş repertuarı ile benzersiz bir performans sergiliyor. Klasik müzik eğitimi almasına rağmen her tarzı kendi formunda söylemesi ile dikkat çeken Banu Karaca, 12 dilde şarkı söyleyebiliyor. Sanatçı Klasik müzik' ten Grek müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip.

(YENİ ÇAĞRI GAZETESİ)