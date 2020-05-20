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Din görevlisiyim dedi! İnandım, Dolandırıldım!

Ünlü yapımcı ve söz yazarı Zafer Kerey kendisini din öğretmeni olarak tanıtan birisi tarafından dolandırıldı!

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:13
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Din görevlisiyim dedi! İnandım, Dolandırıldım!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ülkemize konservatuvar okumak için gelen ancak sınav tarihlerini kaçıran Özbek asıllı müzisyen gençlere  sahip çıkan Televizyon programları ve müzik yapımcısı Zafer Kerey nasıl dolandırıldığını anlattı: Gençler için Aktif  sahne hoparlorü almak istedim, bir sitede gördüğüm ilan üzerine kişiyle diyaloğa geçtim  şahsın Sinop’ta olduğunu öğrendim orada bir arkadaşımın olduğunu gelip görmesinin mümkün olup olmadığını sordum kendisi de bana tabi ki olabilir hatta iyi olur elden teslim ederim diyerek güvenimi kazandı. Verdiği numaradan aradığımda Din öğretmeni olduğunu madem çocuklar için alıyorsun sizden önce bir camiden  aradılar ihtiyaçları varmış sonradan vazgeçtiler onlara bıraktığım fiyat olan 3100 TL ye veririm hatta yanında da bir mixer cihaz hediye edeceğim dedi. Ben de Kargo şirketine gidip beni aradığında ücreti yatıracağımı söyledim. Ertesi gün Ptt kargoya giderek bana doldurduğu formu gönderdi adresimi bana kontrol ettirdi. Bunun üzerine kendisine anlaştığımız parayı verdiği iban numarasına Gökhan Susmaz adına yatırdım. Yarım saat sonra arayıp barkot numarasını istediğimde çocuğunu hastahaneye götürdüğünü barkotun arabada olduğunu 1 saat sonra göndereceğini söyledi malesef bu şekilde yalanlarla bir gün boyunca beni oyaladı ertesi gün telefonunu kapattığında dolandırıldığımı anladım. Benim derdim parayla değil; hatta parayı kendisinden tahsil ettiğimde bu parayı Sağlık çalışanları için harcayacağım.  Başkalarının mağdur olmasını engellemek istiyorum ve sonuna kadar gidip bu şahsın tutuklanmasını mutlaka sağlayacağım. Bu konularda çok bilinçli olmama ve çevremdekileri sürekli uyarmama rağmen böyle bir oyuna ben bile geldiysem bir çok kişi gelebilir. Nitekim bir ilan vererek bu şahıs tarafından dolandırılanlar bana ulaşsın diye yazdığımda bir çok kişinin mağdur olduğunu öğrendim içlerinden birisi de genç bir Astsubaydı. Özellikle Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenliğini kılıf olarak kullanıp böyle kutsal bir mesleği alet ettiği için ve bir çok insani mağdur ettiği için bu işin peşini bırakmayacağım. Belki insanlara bir örnek olur diye bu durumu paylaşmak istedim. Ve böyle bir durumda kesinlikle gidip savcılığa suç duyurusunda bulunun hakkınızı arayın... Dedi. Önce Vatan gazetesi olarak kendisine geçmiş olsun diyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.05.2020 16:15
Anahtar Kelimeler:
Zafer KereyÜnlü Yapımcı Ve Söz Yazarı Zafer KereyDin öğretmeniDolandırıldı
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