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DİLHAN ŞEŞEN “OLTA” ATTI!..

Dilhan Şeşen’in yepyeni şarkısı “Olta” Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor.

07 Nisan 2022 Perşembe 10:00
DİLHAN ŞEŞEN “OLTA” ATTI!..

HABER: DİNÇER KARACALAR

Alternatif müziğin en başarılı temsilcilerin olan ve son dönemde çıkardığı solo çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine toplayan genç sanatçı; geleneği bozmayarak yine sözü ve müziği kendisine ait olan bir şarkıyı dinleyicileriyle buluşturuyor.

Sözü ve müziği Dilhan Şeşen’e ait olan şarkının düzenlemesinde ise Kaan Ceylani ve Emir Rauf Ülkü’nün imzaları bulunuyor. Şarkının miks ve ses tasarımı Barış Ergün’e, masteringi ise Legato Mastering’ten Marcin Bocinski’ye ait. “Olta”nın sözlerini ve ruhunu yansıtan lyric videosunu ise Lilacnoia’ya ait.

Sanatçı “Olta” hikayesini ise şöyle anlatıyor:

“Olta’nın demosu akustik gitar eşliğindeydi, Kaan ile besteyi paylaştığımda ben bi parçanın taslağını tamamlamış olmanın verdiği huzurla beraber yumuşak akıllı sayılırdım, Kaansa telefonda bana parçayı dinlerken metrobüsü kaçırdığını ve bunun hiç sorun olmadığını, parçaya bayıldığını dile getirdi. Benim aklımın durduğu yerde onunki çalışmaya başlamıştı. Olta’nın tasvir ettiği duygu durumu miks ve mastering sürecinde alınan teknik ve estetik kararları oldukça etkiledi. Low mid ve bas bölgesindeki yoğunluk, parçanın zaman zaman distortion’a girerek kendi tınısal karakterini bozması vb. Alışılmış duyum estetiğine ulaşmaktan ziyade parçanın derdini ortaya çıkarma çabamız bu süreçlerde de bize ifade aracı olabildi. Olta’nın düzenlemesi Kaan Ceylani ve Emir Rauf Ülküye ait. Miks ve ses tasarımı Barış Ergün’e ait, Mastering için Legato Mastering’den Marcin Bocinski ile çalıştık. Ondan da parçaya dair güzel geri dönüşler almak bizi çok memnun etti.”

Dilhan Şeşen yeni teklisi “Olta” ile 8 Nisan’da tüm dijital müzik platformlarında ve Sony Music Türkiye Youtube kanalında yayında olacak!..

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dilhan Şeşen
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