Dilek İmamoğlu’nun şıklığında Yıldırım Mayruk imzası

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında geçen akşam Sultanahmet’te gerçekleşen etkinlikte İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sahnede yaptığı konuşma sırasında yanında bulunan eşi Dilek İmamoğlu giymiş olduğu çok zarif elbisesi ve göz kamaştıran şıklığı ile sosyal medyada trent olnuştu. Yaptığımız araştırma sonunda Dilek hanımın giymiş olduğu kıyafette Ünlü Modacı Yıldırım Mayruk imzası olduğunu öğrendik. Telefonumuzda sorularımızı büyük bir içtenlikle yanıtlayan Mayruk ‘‘Dilek hanım çok zarif bir hanımefendi, ona bir şeyler dikebilmeyi çok arzu ediyordum, Cumhuriyet bayramı resepsiyonu için kendisine bir elbise diktiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Genel kaide olarak Cumhuriyet resepsiyonlarında siyah yada lacivert tercih edildiği için biz de kendisine, incecik bir jarse, drape bilekte biten bir elbise diktik, üzerine de çok yakıştı. Bugün sosyal medyada gördüğüm övgü dolu yorumlara çok sevindim. Zarif bir Cumhuriyet kadını olan Dilek hanımın bu gecede giydiği elbiseyi dikmem için bizi tercih etmelerinden dolayı çok gurur duydum. Dedi. Sosyal medyada günün olayı olan Dilek İmamoğlu’nun fotoğraflarının altına ‘İşte Türkiye’nin gerçek Cumhuriyet kadını’ şeklinde yorumlar yapıldı.