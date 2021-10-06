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Dijital Medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya "Spor" adlı şarkısıyla geliyor

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:12
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Dijital Medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya "Spor" adlı şarkısıyla geliyor

Haber:Hüseyin Uygur 

'Tarih ve Doğa' albümleriyle çıkış yapan Rüzgar Eymen Sertkaya, 'spor' adlı yeni single çalışması ile müzikseverler buluşmaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda birçok ünlü isme dijital medya danışmanlığı yapan Sertkaya, bu kez sanatçı arkadaşlarından aldığı önerilerle yeni teklisini yapma kararı aldı. Birbirinden iddialı 4 şarkı içeren ilk projesi "Tarih ve Doğa" ile müzik dünyasında adını duyuran Serkaya, yeni çalışması "Spor" ile müzik dünyasına taze kan olacak gibi görünüyor. Yakışıklı şarkıcı, " Pandemi döneminde tüm insanların birçok işleri aksadı ve çoğu kişi evde geçirdikleri süreyi yeterince değerlendiremedi. Bu dönemde müzik yaparak ruh halimize iyi gelecek şarkıları müzikseverlerle paylaşmak istedim. Benim için kendimi en doğru ifade ediş biçimi müzik" diye konuştu. Rüzgar Eymen Sertkaya'nın yeni teklisi "spor" iTunes Spotify YouTube ve diğer birçok dijital platformlar üzerinden sevenlerinin beğenisine sunulacak. Etiket: Rüzgar Eymen Sertkaya, Dijital Medya uzmanı Rüzgar Eymen Sertkaya "Spor" adlı şarkısıyla geliyor.

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