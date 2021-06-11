Derya Uluğ Yılın En iyi kadın pop sanatçısı  ödülünü aldı 

Haber Sedat Sarıkaya

11.ci Evo's Angel Dergisi ilk ödül töreninde Ünlü sanatçı Derya Uluğ'un Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı ödülünü aldığı Shangri La Bosphorous Otel'de Gerçekleşti.

Ödül Töreninde Sedat Sarıkaya( Avrupalı Bayan Gazetesi ve Dergisi Yazarı) olarak (YeniCağrı ve Önce Vatan Gazetesini ),(İstanbul Days Guide Dergisini),(Loca Dergisini) temsilen katıldığım 11.ci Evo's Angel Dergisi kutlamaları Türkiye'nin ilk ödül töreninde Ünlü Sanatçılardan Derya Uluğ, Shangri La Bosphorous Otel'de gerçekleştirilen ödül töreninde "Yılın En iyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülünü aldı. Sahnede "Kanunlar Gibi " adlı şarkısını da söyleyen Derya Uluğ, güzelliği ve şıklıği ile tam not aldı. Derya Uluğ, gece sonuna doğru bir de hem benim hem de günün hatırası olması adına sevenlerinden gelen fotoğraf çekilme taleplerini de kırmadı.



