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DERYA BEDAVACI’DAN SEVENLERİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

 ‘Sayende’ albümünün ardından Hakan Altun ile düet yaptığı ‘Kavuşmalıyız’ ve ‘Deme’ adlı single’ı ile milyonların kalbini titreten Derya Bedavacı’ dan şimdi yeni şarkı: ‘Naz Değil’

10 Mart 2020 Salı 14:13
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DERYA BEDAVACI’DAN SEVENLERİNE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

İSTANBUL- Buğulu sesi, kendine özgü yorumu, sahnedeki güçlü performansı ve şarkıları ile adından sıkça söz ettiren müzik dünyasının parlayan yıldızı Derya Bedavacıkendi doğum günü 10 Mart’ta yeni teklisi ‘Naz Değil’i tüm sevenlerine hediye ediyor.

Karı Kocadan Yeni Şarkı

Yaptığı şarkılardaki melankolik, romantik ve samimi müzik dilini bir kez daha dinleyenlerine hissettirecek olan ‘Naz Değil’ in sözleri Derya Bedavacı’ ya ait. Bedavacı şarkının bestesini eşi Murat Bedavacı ile birlikte yaptı. Aydın Kara prodüktörlüğünde gerçekleştirilen ‘Naz Değil’ in aranjesi ise Berkay Şenol’a ait. ‘Naz Değil’ şarkısının video klibi Alişan Günay Yılmaz yönetmenliğinde, Ümraniye Platoları’nda çekildi. Kışın son ayında bizleri geçmişten günümüze bir zaman yolcuğuna çıkaracak olan ‘Naz Değil’ Hak Yapım & 2K Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında...

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Derya BedavacıHakan AltunSayendeKavuşmalıyız Ve Deme
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