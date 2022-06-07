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DERYA BEDAVACI'YA YAZIN DA TATİL YOK

Deme, Bana Bunu Yapma gibi hit olmuş şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Arasbeskin kraliçesi Derya Bedavacı, yaz boyunca sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

07 Haziran 2022 Salı 20:23
DERYA BEDAVACI'YA YAZIN DA TATİL YOK

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Geçtiğimiz haftasonu Diyarbakır ve Elazığ'da sahne alan Derya Bedavacı;
"Bu senede tatil yok,çalışmaya devam diyerek, sürpriz projeler  ve yaz konserleriyle sevenlerimle buluşacağım" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Derya BedavacıHitBana Bunu YapmaArabesk
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