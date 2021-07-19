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DERYA BEDAVACI HARBİYE'DE ESTİ

Son yılların arabesk kraliçesi seçilen güzel sesli şarkıcı Derya Bedavacı, dün gerçekleşen Harbiye Açıkhava sahnesinde tam not aldı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 14:32
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DERYA BEDAVACI HARBİYE'DE ESTİ

İSTANBUL- İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli konser mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser sezonu Temmuz ayında açıldı. 18 Temmuz pazar günü (dün) sahne alan Derya Bedavacı sevenleriyi coştu eğlendirdi.

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Yıldızlar Geçidi" serisinde dün akşam sahne Derya Bedavacı ile taçlandı. Kendi yazdığı şarkılar ve yaptığı coverlar ile sahne performanslarının yanı sıra dijital platformlarda da rekor dinlenme/izlenme sayılarına ulaşan, yeni nesil arabesk müziğin en güçlü kadın yorumcusu Derya Bedavacı, kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserinde seyircisiyle buluştu. 

Anneler gününe özel ve annesine ithafen çıkardığı "Kalbimi Kırıyorlar Anne" şarkısı ile çıkış yapan Bedavacı, sevilen şarkılarının yanı sıra Müslüm Grürses, İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur'dan arabesk gecesi yaşattı. İki güzel elbise ile karşımıza çıkan Bedavacı, güzelliğiyle de gözleri kamaştırdı.

"Sayenizde ağlayacağım"

Bundan 3 sene önce Harbiye'de sahne alaları izliyodum.Şimdi ise buradayım" dedi. Sevenlerinin durmaksızın alkışlaması üzerine bu sevgi seli karşısında, "Beni ağlatacaksınız. Ağlamama az kaldı" dedi.

 "Harbiye Yıldızlar Geçidi"nde müzik 21 Temmuz 2021 Gökhan Türkmen, 22 Temmuz 2021 Tan Taşçı (Söz&Müzik: Tan Taşçı), 23 Temmuz Göksel,  24-25 Temmuz Teoman konserleriyle bayram boyunca devam edecek.

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.07.2021 15:40
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Bayhan ProdüksiyonüDerya BedavacıHarbiye Cemil Topuzlu Açıkhava TiyatrosuHarbiye Yıldızlar GeçidiElif HayvalıArebeskMüzikşarkıDerya
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