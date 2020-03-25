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Derin Bir İhanetin Ardından Gelen Şarkı : LEYLA YAKAR BİZİ

İnan müzik kariyerinin ilk profesyonel adımını sözü ve müziği kendisine ait olan Leyla Yakar Bizi ile atıyor.

25 Mart 2020 Çarşamba 14:19
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Derin Bir İhanetin Ardından Gelen Şarkı : LEYLA YAKAR BİZİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

24 Mart Salı günü Pasaj/Garaj Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı melodik, duygusal ve güçlü yapısı ile dinleyeni ilk andan itibaren yakalıyor. ‘Leyla Yakar Bizi’nin düzenlemesini İlker Bayraktar yaparken, vokalde yakın dostu Hadise,  armonizasyon ve kemanda Ayda Tunçboyacı eşlik etti. Kayıtları Studio Lonca’da EmirAkbulut tarafından yapılan ‘Leyla Bizi Yakar’ın mix ve mastering’ini Buğra Kunt hazırladı. Şarkının video klibi Milano’da yaşayan Doğukan Yıldız yönetmenliğinde şehrin birçok yerinde çekildi. Orijinal Milano’yu gözler önüne seren video klip, 90’lardan kalma bir kamera ile kasete çekilip daha sonra dijitale aktarıldı.

 Hüzünlü bir aşk hikayesi…

Hüzünlü bir aşk hikayesinin söze ve müziğe bürünmüş hali Leyla Yakar Bizi. Derin bir ihanetle sarsıldığı bir anda yazmış İnan. Çabuk tüketilen aşklara karşı olan sitemini bu şarkıyla dile getirdiğini söylüyor ve sorguluyor: Mecnun Leyla’sına 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Derin Bir İhanetin Ardından Gelen ŞarkıLeyla Yakar BiziYaşar Şenyüz
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