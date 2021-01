DENİZHAN ‘’ADINI HER DUYDUĞUMDA’’ 

İZMİR

ASLI M. SARI

Denizhan sözü kendisine, bestesi ve düzenlemesi Alper Şengür’e ait yepyeni şarkısı ‘’Adını Her Duyduğumda’’ müzik severlerin beğenisine sunuldu. Tekno müzik ve Pop kültürünün bir arada harmanlandığı bu şarkının yönetmenliğini Ahmet Can Tekin üstlendi. Koreografisini Onur Keser’in yaptığını uzun metrajlı dans klibi, 30 kişilik bir ekiple bir günde çekildi. ‘’Adını Her Duyduğumda’’ Denizhan Parler etiketi ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Denizhan: ‘’Adını Her Duyduğumda isimli single çalışmamız 12 şarkıdan oluşan albümden, yaklaşık bir yıl önce müzik severlerin ilgisine sunmak için hazırlamaya başladığımız ilk şarkıdır. Yapılmamış bir iş yapmak istedim. Farklı bir sound, farklı bir renk oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden ekip olarak şarkının altyapısını pop kültürünü ve tekno müziği harmanlayarak oluşturduk. Aynı zamanda klipte de klasik pop kliplerinden farklı olarak içerisinde modern dansın, makyajın ve kıyafetlerin ön planda olduğu bir klip olmasını istedim. Çalıştığım herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalıştığım isimler sayesinde anlatmak istediğim hikayeyi dansla, müzikle ve kliple doğru anlatabildim.’’dedi.

KLİBİN VE ŞARKININ SINOPSIS’I

Sonsuz bir alan algısının içerinde (duvar ve tavan algısı olmayan), sanatçının duygularını temsil eden 8 dans sanatçısı ve şarkıcı modern dans konsepti ile dans eder. Koreografi, tamamen bütünlük algısı içinde yer yer şarkıcı ile bütünleşerek, yer yer şarkıcıdan koparak tüm klip boyunca müzik severlere aşk, tutku, cinsellik, tapınma duygularını hissettirmeye çalışır.

EMEĞİ GEÇENLER

Söz: Denizhan Parler

Beste: Alper Şengür & Denizhan Parler

Söz Düzenleme: Ebuzer Aksu & Alper Şengür

Yönetmen: Ahmet Can Tekin

Koreograf: Onur Keser

Saç & Makyaj: Narmina İnce

Dansçılar: Beliz Doğa Bülbül Maya Arseven Derin Günay Yağmur Kozaklı İrem Avcı Zeynep Bafralı İpek Köse Buse Haberal

DENİZHAN PARLER HAKKINDA

1996 yılında İstanbul’da doğan Denizhan, şarkıcı / söz yazarı ve iç mimar olarak tanınmakta. Denizhan, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı bölümünü üzerine yapmıştır. Parler Design isimli iç mimarlık firması ile mimarlık kariyerine devam ederken Chameleon Music Production firması ile müzik kariyerine devam etmektedir.