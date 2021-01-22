Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1529
ALTIN
440.436
DOLAR
7.4043
STERLİN
10.1005
EURO
9.0131
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
50 Zabıta Memuru Alınacak
50 Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...
Bakanlıktan satılık kum ocağı
Bakanlıktan satılık kum ocağı
İş fırsatları için hemen tıkla!

DENİZHAN ‘’ADINI HER DUYDUĞUMDA’’ 

Denizhan ‘’Adını Her Duyduğumda’’ adlı ilk single çalışmasıyla dinleyicilerle buluşuyor.

22 Ocak 2021 Cuma 13:13
4 Okunma
DENİZHAN ‘’ADINI HER DUYDUĞUMDA’’ 

İZMİR

ASLI M. SARI

Denizhan sözü kendisine, bestesi ve düzenlemesi Alper Şengür’e ait yepyeni şarkısı ‘’Adını Her Duyduğumda’’ müzik severlerin beğenisine sunuldu. Tekno müzik ve Pop kültürünün bir arada harmanlandığı bu şarkının yönetmenliğini Ahmet Can Tekin üstlendi. Koreografisini Onur Keser’in yaptığını uzun metrajlı dans klibi, 30 kişilik bir ekiple bir günde çekildi. ‘’Adını Her Duyduğumda’’ Denizhan Parler etiketi ile tüm müzik platformlarında yerini aldı.  

   Denizhan: ‘’Adını Her Duyduğumda isimli single çalışmamız 12 şarkıdan oluşan albümden, yaklaşık bir yıl önce müzik severlerin ilgisine sunmak için hazırlamaya başladığımız ilk şarkıdır. Yapılmamış bir iş yapmak istedim. Farklı bir sound, farklı bir renk oluşturmaya çalışıyorum. O yüzden ekip olarak şarkının altyapısını pop kültürünü ve tekno müziği harmanlayarak oluşturduk. Aynı zamanda klipte de klasik pop kliplerinden farklı olarak içerisinde modern dansın, makyajın ve kıyafetlerin ön planda olduğu bir klip olmasını istedim. Çalıştığım herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalıştığım isimler sayesinde anlatmak istediğim hikayeyi dansla, müzikle ve kliple doğru anlatabildim.’’dedi. 

KLİBİN VE ŞARKININ SINOPSIS’I 

Sonsuz bir alan algısının içerinde (duvar ve tavan algısı olmayan), sanatçının duygularını temsil eden 8 dans sanatçısı ve şarkıcı modern dans konsepti ile dans eder. Koreografi, tamamen bütünlük algısı içinde yer yer şarkıcı ile bütünleşerek, yer yer şarkıcıdan koparak tüm klip boyunca müzik severlere aşk, tutku, cinsellik, tapınma duygularını hissettirmeye çalışır. 

EMEĞİ GEÇENLER 

Söz: Denizhan Parler  

Beste: Alper Şengür & Denizhan Parler  

Söz Düzenleme: Ebuzer Aksu & Alper Şengür  

Yönetmen: Ahmet Can Tekin  

Koreograf: Onur Keser  

Saç & Makyaj: Narmina İnce 

 Dansçılar: Beliz Doğa Bülbül Maya Arseven Derin Günay Yağmur Kozaklı İrem Avcı Zeynep Bafralı İpek Köse Buse Haberal 

DENİZHAN PARLER HAKKINDA 

1996 yılında İstanbul’da doğan Denizhan, şarkıcı / söz yazarı ve iç mimar olarak tanınmakta. Denizhan, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı bölümünü üzerine yapmıştır. Parler Design isimli iç mimarlık firması ile mimarlık kariyerine devam ederken Chameleon Music Production firması ile müzik kariyerine devam etmektedir. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DenizhanADINI HER DUYDUĞUMDAAslı M. Sarıönce VatanMüzikSingleAlbümTekno MüzikPopSINOPSIS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rapçi Tepki’den ‘Şehir Efsanesi’
Rapçi Tepki’den ‘Şehir Efsanesi’
Ünlü DJ Ayça Kumsal Şarkıcı Oluyor! 
Ünlü DJ Ayça Kumsal Şarkıcı Oluyor! 
FİLM GİBİ BİR KLİP ÇEKTİ
FİLM GİBİ BİR KLİP ÇEKTİ
Cihan Deyanç’tan ilk tekli
Cihan Deyanç’tan ilk tekli
‘’BURAK SENSE’’NİN İDDİALI ÇIKIŞI!  
‘’BURAK SENSE’’NİN İDDİALI ÇIKIŞI!  
Serkan Candaş her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor!
Serkan Candaş her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor!
‘Kimsenin gidemediği yere’ giden adam
‘Kimsenin gidemediği yere’ giden adam
Evlenmek istiyorum
Evlenmek istiyorum
Menajerlerin savaşı kızışacak
Menajerlerin savaşı kızışacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma