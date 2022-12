Deniz Cem feat. Anda Adam’dan sürpriz tekli

Rumen sanatçı Anda Adam, Xonia ile "Diamond Girl" şarkısında büyük bir başarıya imza attıktan sonra, yeni projesi için Türkiye’ye geldi.



Müzik dünyasının sevilen ismi Deniz Cem ile iş birliği yapan Anda Adam, ‘Yo No Se’ adlı yeni şarkısını müzik severlerle buluşturdu.



Tanınmış sanatçılarla birçok hit'in yapıldığı Sprint Music’in sanatçısı olan Anda Adam, ‘Yo No Se’ şarkısında Deniz Cem ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Sanatçının çok güvendiği ‘Yo No Se’ şarkısının söz ve müzikleri Deniz Cem, Livia Gonzalez ve Teby tarafından yapıldı. Klip Claudiu Stan (MVPEntertainment) tarafından çekildi.



"Türkiye'de çok sevildiğimi biliyorum. Şarkılarım tüm radyolarda 1 numara oluyor. Çok başarılı bir Türk sanatçıyla çalışma yaptığım için çok mutluyum. Türkçe öğreniyorum ve yakında Türkçe bir şarkı çıkaracağım” dedi.