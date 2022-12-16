Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.214,29
ALTIN
1.072,81
DOLAR
18,65
STERLİN
22,72
EURO
19,80
Tarım ve Orman Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Personel alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı...
TOKİ Rize Merkez'de iş yeri satışı yapacak
TOKİ Rize Merkez'de iş...
Tatvan'da sanayi alanları açık artırma ile satılacak
Tatvan'da sanayi alanları açık...
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9...
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deniz Cem feat. Anda Adam’dan sürpriz tekli

"Yo no se" yayınladı

16 Aralık 2022 Cuma 17:06
Deniz Cem feat. Anda Adam’dan sürpriz tekli

Rumen sanatçı Anda Adam, Xonia ile "Diamond Girl" şarkısında büyük bir başarıya imza attıktan sonra, yeni projesi için Türkiye’ye geldi.

Müzik dünyasının sevilen ismi Deniz Cem ile iş birliği yapan Anda Adam, ‘Yo No Se’ adlı yeni şarkısını müzik severlerle buluşturdu.

Tanınmış sanatçılarla birçok hit'in yapıldığı Sprint Music’in sanatçısı olan Anda Adam, ‘Yo No Se’ şarkısında Deniz Cem ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sanatçının çok güvendiği ‘Yo No Se’ şarkısının söz ve müzikleri Deniz Cem, Livia Gonzalez ve Teby tarafından yapıldı. Klip Claudiu Stan (MVPEntertainment) tarafından çekildi.

"Türkiye'de çok sevildiğimi biliyorum. Şarkılarım tüm radyolarda 1 numara oluyor. Çok başarılı bir Türk sanatçıyla çalışma yaptığım için çok mutluyum. Türkçe öğreniyorum ve yakında Türkçe bir şarkı çıkaracağım” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Deniz CemAnda Adam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE
GRUP KÖHNE’DEN YENİ SİNGLE
Avukat Mehmet Şah Çelik, Wilma Elles ile evlendi
Avukat Mehmet Şah Çelik, Wilma Elles ile evlendi
Kayra ‘DANS ET’tirecek
Kayra ‘DANS ET’tirecek
DreamTürk ekranlarına  “50fifty” eğlence geliyor! 
DreamTürk ekranlarına  “50fifty” eğlence geliyor! 
Pakize Atay, 'Fasa Fiso'yu sevenlerinin beğenisine sundu
Pakize Atay, 'Fasa Fiso'yu sevenlerinin beğenisine sundu
WİLMA ELLES 8. KHAJURAHO İNTERNATİONAL FİLM FESTİVALİNDE RÜZGAR GİBİ ESTİ
WİLMA ELLES 8. KHAJURAHO İNTERNATİONAL FİLM FESTİVALİNDE RÜZGAR GİBİ ESTİ
ELİF GÜL’E YENİ YAŞI, ŞARKI VE FİLMLE GELDİ!
ELİF GÜL’E YENİ YAŞI, ŞARKI VE FİLMLE GELDİ!
Gökhan Pars’tan Yeni Single! Sürgün isimli Şarkısı Müzik Severler Buluştu!
Gökhan Pars’tan Yeni Single! Sürgün isimli Şarkısı Müzik Severler Buluştu!
Türk manken Tayfur Şenel’in büyük başarısı
Türk manken Tayfur Şenel’in büyük başarısı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول