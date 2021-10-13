Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1418.97
ALTIN
515.12
DOLAR
9.0865
STERLİN
12.3662
EURO
10.4907
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik otel yapım karşılığında kiraya verilecek
Ulugöl Tabiat Parkı'nda butik...
Dane mısır satışı yapılacaktır
Dane mısır satışı yapılacaktır
Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı alımı için sınav açtı
Adalet Bakanlığı Hakim ve...
58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı
58 adet kamu konutu...
Pazar alanındaki 69 dükkan kiraya verilecek
Pazar alanındaki 69 dükkan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deniz Akkaya ve Sevda Giray Mahkemelik oldu! 

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:04
9 Okunma
Deniz Akkaya ve Sevda Giray Mahkemelik oldu! 

ASLAN SAYIM

Ünlü manken Deniz Akkaya Beyaz TV de yayınlanan söylemezsem olmaz isimli programda ünlü iş kadını ve fenomen Selin Ciğerciye yaptığı cinsiyet ayrımcılığı eleştirileriyle trans bireyleri ayağa kaldırmıştı. Deniz Akkaya cinsiyet değiştiren Selin Ciğerciye Sen kadın değilsin sen hep erkek kalacaksın gibi Ve eski erkek ismi ile canlı yayında hitap ediyordu. Sivri açıklamaları ile dikkatleri çekmek için konuşma yapan Deniz Akkaya’ya Ünlü şarkıcı Sevda Giray’dan ağır eleştiri geldi. Bir çok şarkısı ile uzun süredir sektörde adını duyuran Transseksüel sanatçı Sevda Giray Son olarak YouTube programında yaptığı magazin yorumları ile dikkatlerden kaçmıyor. Sevda Giray, Deniz Akkayayı Cinsiyet ayrımcılığı yaptığı için eleştiriyor Ve kendi geçmişinin çok güzel olmadığını dile getiriyordu aynı şekilde yayına katılan Mehmet Ali Erbil Deniz Akkaya için senin geçmişin hiç aydınlık değil bunu bütün Türkiye biliyor açıklamalarını yapmıştı. Deniz Akkaya şarkıcı Sevda Girayı mahkemeye verdi!  İstanbul 2. Aile Mahkemesi tarafından görülcek olan davanın sonucunu merakla bekliyorum

Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya Ve Sevda Giray Mahkemelik Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ÇINAR" SEVENLERİYLE BULUŞTU
"ÇINAR" SEVENLERİYLE BULUŞTU
VE KARŞINIZDA, BURÇİN BİRBEN
VE KARŞINIZDA, BURÇİN BİRBEN
Latinlerin gözdesi Furkan Palalı 
Latinlerin gözdesi Furkan Palalı 
Dünya üçüncüsü Duygu Çakmak takı defilesinde büyüledi
Dünya üçüncüsü Duygu Çakmak takı defilesinde büyüledi
 İvana Sert ve Oya Ulucan Azerbaycan’da Buluştu
 İvana Sert ve Oya Ulucan Azerbaycan’da Buluştu
Deniz Kayran yeni şarkısı ‘Kör Kuyular’ Yayında!
Deniz Kayran yeni şarkısı ‘Kör Kuyular’ Yayında!
Cobrew’den ünlüleri buluşturan lansman
Cobrew’den ünlüleri buluşturan lansman
Bedirhan Benek'ten yeni tekli çalışma
Bedirhan Benek'ten yeni tekli çalışma
Mustafa Alpagut’tan yeni şarkı yeni heyecan!
Mustafa Alpagut’tan yeni şarkı yeni heyecan!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma