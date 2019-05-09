Deha'nın sesinden Ahmet Kaya şarkıları

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

ÖNCE SİNGLE SONRA ALBÜM

Sahnelerin sevilen ve aranan ismi Deha Bilimlier, uzun süredir Türkiye’de birçok şehirde verdiği “Sadece Ahmet Kaya Şarkıları” konserleriyle adından sıkça söz ettirirken, hayranlarının yoğun isteğini kıramayarak konserlerinde söylediği Ahmet Kaya şarkılarından bir albüm hazırladı. Albüm öncesi Ahmet Kaya’nın “İki Gözüm” ve “Yakarım Geceleri” şarkılarını dijital platformlarda yayınlayan Deha Bilimlier, “En çok indirilen şarkılar” listesinde zirveye yerleşti. Albümde yer alan tüm şarkıların canlı kaydedilmesi, “konser kaydı” tadında bir albüm hazırladığının altını çizen Deha Bilimlier, “Albümü dinleyenler müzik ziyafeti yaşayacak” dedi.