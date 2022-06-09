Dedesinden Selçuk Balcı'ya Anlamlı Miras

HABER: DİNÇER KARACALAR

Vefatından önce amleliyat olan ve bu operasyon öncesi dugusal bir şiir kaleme alan Mecit Işık'ın, "Eyledin Hasta" isimli şiirini besteleyerek şarkı yapan torunu Selçuk Balcı, dedesinin kendi el yazısıyla yazdığı ve kendisine miras kalan bu şiiri bestelemekten onur duyduğunu söyledi.

Bu eserde halk müziğinin başarılı ismi Ender Balkır ile düet yapan Balcı şöyle konuştu: " Bana, bir müzik adamına dedesinden kalabilecek en büyük miras kaldı. Dedemin vefatının ardından geride kalan eşyalarının arasında yer alan küçük bir sandıkta bir not defteri buldum. Bu defterde dedemin el yazısından şiirlerini görünce çok duygulandım. Dedemin şiirini bestelemek bana büyük gurur verdi."

Selçuk Balcı'nın "Eyledin Hasta" isimli çalışması müzikseverlerden kısa sürede büyük beğeni topladı.