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Davit Doğan, Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur‘un şarkısını coverladı!

17 Haziran 2022 Cuma 11:07
Davit Doğan, Gökhan Tepe ile Şebnem Sungur‘un şarkısını coverladı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik sektöründe 8 yıldır çalışmalar yapan Davit Doğan, Ebru Gündeş’in 11 yıl önce seslendirdiği “Severek Öleceğim” adlı şarkıyı yeniden yorumladı. Sözü Şebnem Sungur’a, müziği Gökhan Tepe’ye ait olan şarkının düzenlemesi Serhan Adem, mix-mastering’i ise Koray Püskül tarafından yapıldı. Şarkıya klip de çeken şarkıcı, Balıkesir Gönen Belediyesi Eski Koza Fabrikası’nda kamera karşısına geçti. Video klibin yönetmenliğini ise Emre Kol üstlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinde sahnelere çıkan Doğan, yeni video klibi ve şarkısı “Severek Öleceğim“ çıktığı günden Davit Doğan yorumuyla çok beğenildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Davit DoğanEbru GündeşSeverek ÖleceğimŞebnem SungurGökhan Tepe
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