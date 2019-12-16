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DAVETSİZ MİSAFİR HEYECANI

Ünlü sanatçı Orhan Ölmez şu sıralar stüdyosuna gelen davetsiz misafirini ağırlamakla meşgul.

DAVETSİZ MİSAFİR HEYECANI

Ünlü sanatçı Orhan Ölmez şu sıralar stüdyosuna gelen davetsiz misafirini ağırlamakla meşgul.

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:22
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DAVETSİZ MİSAFİR HEYECANI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Hayvan sevgisini her paylaşımda dile getiren Orhan Ölmez zaman zaman Güzel adında ki kedisini sosyal medyada paylaşarak sevenlerine gösteriyordu. Ancak bu aralar deyim yerindeyse Güzel’in pabucu dama atıldı. Kendisine ait stüdyonun camından giren güvercin Orhan Ölmez’i oldukça meşgul ediyor.

Telefonla ulaştığımız Orhan Ölmez “Stüdyoda çalışıyorduk birden camdan içeri girdi. Korktuk ama korkumuz ona zarar verebiliriz den yanaydı. Baktık ki kaçmıyor tanıştık beraber yemek yedik. Hala burada şimdilik bir sorunumuz yok. Tabi aman Güzel duymasın diyorum” açıklaması yaptı.

Yılbaşı üstü büyük ikramiyenin bir işareti olabilir mi? Diye sorduğumuz Orhan Ölmez “ Yok canım öyle şeylere pek inanmıyorum. Hayvan Sevgisi çekiyor diyelim. Çünkü Türkü söyleyen adamdan zarar gelmez, bunu onlar biliyor.” Sivas’lı olan Orhan Ölmez “Aslında bir Kangal’ım olsun isterdim ama metropol ve yaşadığımız ortamda bu mümkün değil ancak memlekete gittiğimde sevebiliyorum. Çok asil arkadaşlar onlar da” sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
DAVETSİZ MİSAFİR HEYECANIYaşar Şenyüz
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