‘Çukur’ ismini hafızalara kazıyarak veda ediyor!

HABER: AZİZ KARATAŞ

4 sezondur Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan, Ay Yapım imzalı 'Çukur' dizisinin merakla beklenen büyük finaline sayılı günler kaldı. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana birbirinden farklı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan dizi, geçtiğimiz aylarda 'Doğa Nefes Alsın' diyerek duyurduğu yeni kampanyasının finalinde büyük bir 'Çukur Ormanı'na imza atmayı hedefliyor. 'Çukur Ormanı' için TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım ile el ele veren dizinin ekibi, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi unutulmaz bir gala yayınıyla ekranlara veda edecek.

Birçok ilke imza atan ve gerek hikayesiyle gerekse gerçekleştirdiği farklı sosyal sorumluluk projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çukur, dört sezondur reytinglerde adını zirveye yazddırmayı başardı.

Şimdi ise büyük finalde TEMA Vakfı iş birliğiyle Show TV ekranlarında 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi yayınlanacak özel bir galayla hayranlarına veda edecek. Çukur dizisi finali ile adını, daha yaşanabilir bir dünya umuduyla uçsuz bucaksız bir ormana yazdıracak.

Çukur oyuncularının sahnede olacağı ve birçok sürprizin bir arada yaşanacağı final gecesinde Toygar Işıklı, Fuat, Kamufle ve Kubilay Aka dizinin dillere dolanan şarkılarını söyleyecekler. Çukur kadınlarından oluşan Çukur Burda grubu sözlerini Ece Yaşar'ın yazdığı, müziği ise Toygar Işıklı'ya ait olan 'Bi Dinle' şarkısını ilk kez final gecesinde seslendirecekler.

Merakla beklenen büyük final bölümü öncesi ekran başındakileri 4 yılda zaman yolculuğuna çıkaracak ve eğlenceli olduğu kadar duygu dolu da anlar yaşatacak gala yayını, 'Çukur' için unutulmaz bir veda olacak.

Ebru Akel ve Uğur Yıldıran'ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. "#DoğaNefesAlsın" sloganı ile "Fidan Yaz, 3464'e SMS Gönder; bir fidan bağışla" çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı'nın tamamlanması hedefleniyor.