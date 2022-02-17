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Coşkun Sabah’tan Kıbrıs’ta kapalı gişe konser

17 Şubat 2022 Perşembe 11:01
Coşkun Sabah’tan Kıbrıs’ta kapalı gişe konser

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Coşkun Sabah hafta sonunda Kıbrıs, Yeni Boğaziçi’nde Salamis Bay Conti Hotel’de sahneye çıktı. Otel’in rezervasyonlarını günler öncesinden dolduran ünlü sanatçının hayranları sanatçıya kapalı gişe keyfi yaşattılar. Oteldeki konser rezervasyonunun dolmasına ve kendisine gösterilen ilgiye karşılık hayranlarına müzik ziyafeti çeken sanatçı “Ben çok şanslı bir sanatçıyım, yıllardır bitmeyen bir hayran sevgisi ile karşı karşıyayım. Bu duygunun hiçbir tarifi yok. Ömrüm yettiğince sahnede olacağım” dedi. Salonu dolduran hayranlarının istek şarkılarına da cevap veren sanatçı normal konser süresinin de üzerine çıkarak konserini tamamladı. Yoğun bir konser temposu içinde olduğunu da belirten sanatçı adeta şu sıralar yurt içinde ve yurt dışında sürekli seyahat halinde olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah
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