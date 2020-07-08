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COŞKUN SABAH: ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM

Engelli bireylerle bir araya gelerek onlara t-shirt hediye etti.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:33
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COŞKUN SABAH: ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Coşkun Sabah engelli bireylerle bir araya gelerek onlara t-shirt hediye etti. Herkesin birer engelli adayı olduğunu belirten Coşkun Sabah “Hiçbirimizin bir dakika sonrası için garantisi yok. Her an engelli olabiliriz. Ben bu konuda sık sık destek vermek için çalışmalar yapmak isterim. Pek çok sanatçı destekte bulunuyor, ben de örnek olmak istiyorum” dedi.

Türk sanat müziğinin usta yorumcusu ve bestekarı Coşkun sabah Engelsiz Yaşam Vakfı ile ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Beykoz Engelliler Derneği’nden bir grup engelli birey ile bir araya gelerek onların sorunlarını dile getirmek için destek oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğinde vakfın Levent’te bulunan merkezinde engellilere dağıtılmak üzere Beykoz Engelliler Derneği’ne, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın özel dizaynı olan beş bin lira değerinde 100 adet t-shirt hediye eden sanatçı ürünleri dernek başkanı Hasan Polat’a teslim etti. Etkinliğe katılan Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat sanatçıya teşekkür ederek katkısının devamını istedi.

Hasan Polat’tan sorunları dinleyen Coşkun Sabah “Bu dernek çok sayıda engelliye kucak açmış. En büyük sıkıntıları da ulaşım problemi derneğe bir araç alınması gerekiyor. Ben buradan bu konuda yardım yapacak kişilere çağrıda bulunuyorum bu sorunu çözelim” dedi. Dernek bünyesinde olan engelli basketbolcularla da sohbet eden sanatçı “Bir gün maçınızı izlemeye gelmek isterim” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Coşkun SabahYaşar ŞenyüzEngelli BireylerHediye
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