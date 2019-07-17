GALATASARAY 22 ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA

COŞKULU GECE

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pop müziğin sevilen yorumcularından Yeşim Salkım ve ünlü Dj Suat Ateşdağlı, geçtiğimiz akşam Galatasaray Taraftarları Derneği’nin düzenlediği 22. şampiyonluk kutlamasında sahne aldılar.

Kupalarla poz verdiler

Adana Sheraton Hotel’de gerçekleşen gecede sahneye çıkan Yeşim Salkım, söylediği birbirinden hareketli şarkılarla tüm salonu coşturdu. Salkım’ın ardından sahne alan Suat Ateşdağlı, sahnesini düzenlemesi kendisine ait olan ve katılımcıların hep bir ağızdan söylediği Galatasaray marşıyla açtı. Sanatçılar gecenin sonunda kupalarla poz verip, hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Gecede bir çok sanatçıya yaptığı albümlerle adından çok söz ettiren Ossi müziğin patronu radyocu Hakan Eren’de katıldı. Şampiyonluk kupası ile objektiflere poz veren ünlü radyocu ‘Ne kadar şanslıyım Galatasaray’ımın Süper Lig Şampiyonluk Kupasını kucakladım Re re re ra ra Gasaray cim bom bom’ diyerek mutluluğunu dile getirdi.