COŞKULU ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıldız Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü içinde yer alan Otağ-ı Hümayun’da gerçekleşen çok özel “Anneler Günü” kutlaması, ünlü isimlerin de katılımı ile oldukça coşkulu geçti. Engelsiz Yaşam Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı, Türk Kızılayı’nın iş birliği ve Boyut Çelik Kapı’nın katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe usta oyuncu Engelsiz Yaşam Vakfı yönetim kurulu üyesi Tamer Karadağlı, usta yorumcu Engelsiz Yaşam Vakfı İstanbul Anadolu Yakası Temsilcisi Hilal Özdemir ile Hababam filmi oyuncularının kurduğu Yeşilçam Vokal Grubu katıldılar.

Şehit polis ve asker anneleri, huzurevinde kalan kimsesiz anneleri, özel çocukların ve annelerinin katıldıkları ve etkinlikte eğlenceli ve coşkulu anlar yaşandı. Yiyecek içecek ikramlarının yapıldığı ve ünlü isimlerin hayranları ile fotoğraf çektirdikleri etkinlikte Hilal Özdemir ve Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça’dan oluşan Yeşilçam Vokal Grubu’nun şarkılarıyla renk kattığı etkinlikte annelere ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.