ÇOK DUYGULANDI

HABER: DİNÇER KARACALAR



TAXİ filmi serisiyle şöreti yakalayan Dünyaca ünlü Fransız aktör Samy Naceri,halı üzerine basılmış,anne ve babasının fotoğrafını görünce gözleri doldu. Annesini 2016 yılında kaybettiğini belirten Naceri, ‘Fustat Life,(Belemir Halıları) yönetim kurulu başkanı Kadir Elmalı’ya çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sürpriz oldu. Bu halıları evimin en iyi yerine asacağım’dedi. Daha sonra menajeri Don Keryy ile halı fabrikasına giden ünlü aktör,dijital halı ile ilgili bilgi aldı.