Çocukların sevgilisi 'Şubadap Çocuk' 19 Haziran'da Alibeyköy'de

HABER: DİNÇER KARACALAR



Alibeyköy Kültür Evi ile birlikte gerçekleştirilecek organizasyonda Şubadap Çocuk şarkılarıyla Karadolap Parkı'nda miniklere ve gençlere unutulmayacak anlar yaşatacak.



Alibeyköy Kültür Evi organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikte çocuklarımızı palyaço, interaktif oyunlar, projeksiyon gösterisi gibi sürprizler de bekliyor olacak.



Haydi 19 Hazirann Pazar akşamı annenizi ve babanızı kollarından tutup Karadolap Parkı'na getirin. Getirin ki onlar da biraz eğlensin :))