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Çocuklara sömestr tiyatro hediyesi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:22
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Çocuklara sömestr tiyatro hediyesi

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

tiyatronet.com, sömestr tatilinin başladığı bugünlerde çocuklara ücretsiz olarak bir hediye verdiğini duyurdu. Sömestr tatili boyunca minik izleyicileri için “Zeliş’in Masalları” bölümünü ücretsiz olarak seyircilerine açtı.  

Tiyatro oyuncusu, yönetmen Onur Şenay ve iş insanı Menekşe Uçaroğlu tarafından kurulan tiyatronet.com yaklaşık bir ay önce internet üzerinden yayın hayatına başlamıştı. Oldukça ilgi gören tiyatronet.com dijital tiyatro platformu farklı tiyatro gruplarının eski ve yeni, yerli ve yabancı yazarlara ait oyunlarını dijital ortamda bir araya getiriyor. Aynı zamanda bir tiyatro oyun arşivi ve her ay yenilenen dijital tiyatro tiyatronet.com çocuk izleyicileri içinde seyrine doyulmaz içeriklere yer veriyor. 

Pandemi döneminde ortaya çıkan bir fikirden yola çıkılarak hayata geçirilen tiyatronet.com, sömestr tatilinin başladığı bugünlerde çocuklara ücretsiz olarak bir hediye verdiğini duyurdu. Sömestr tatili boyunca minik izleyicileri için “Zeliş’in Masalları” bölümünü ücretsiz olarak minik seyircilerine açtı.  Zeliş’in Masalları” bölümünde “Fil Pulchra”, “Trafik Canavarları”, “Kuş Ağacı Ülkesi” adlı masallar Zeliş’in sıcak ve keyifli anlatımı ile çocukları bekliyor. Ücretsiz olarak üye girişi yapılan platformun kurucusu olan Onur Şenay “Pandemi nedeniyle evlerinden eğitimlerine devam etmek zorunda kalan çocuklarımıza bizde karınca kararınca bir nebze olsun destek olmak ve onlara keyifli zamanlar yaşatmak istedik. Zor bir dönemden geçiyoruz ve çocuklarımız bizim için çok çok önemli” dedi.

Çocuk oyunlarının da yer aldığı tiyatronet.com’da “Zeliş’in Masalları” bölümünün yanı sıra ayrıca sunucu ve yazar Derya Özel, ikiz kızlarının verdiği ilhamla derlediği “Anadolu Masalları” kitabından Anadolu masallarını çocuklarla buluşturuyor. Her biri kendi kültürümüzden aktarılmış, 5-10 yaş grubu çocukların kolaylıkla dinleyip keyif alabileceği bu masalları paylaşıyor. tiyatronet.com izleyicilerini teknik sorunlar ve diğer konularda anında bilgilendirmek için ayrıca bir “call-center” canlı destek hattı ile de destekleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SömestrTiyatroZelişin Masalları
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