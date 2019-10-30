Çocuk felci için podyuma çıktılar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

25 Ekim Dünya Polio Günü’nde “Çocuk felcine son” başlığı altında 2420. Bölge Ispartakule Rotary Kulübü ekibinin organize ettiği ve kendisini Uluslararası Platformda ispat etmiş moda tasarımcısı Arzu Yetiş Kocatepe’nin bugün için özel olarak hazırladığı otuz parça modernize edilmiş abiye ve gelinlik kreasyondan oluşan defilesi moda dünyasının duayen ismi Uğurkan Erez’in katkılarıyla gerçekleştirildi. Defile’nin tüm geliri ise Rotary Kulüp bünyesinde oluşturulan Çocuk Felci Kamparyası'na bağışlandı.

Kareografisini ve sahne yönetimini Uğurkan Erez’in veliahtı olarak ilan ettiği Fatih Ömercikoğlu’nun üstlendiği defilede sırasıyla Bilge Kara, Zeliha Çal, Fatma Yaman, Alona Kral, Açelya Kartal, Sinem Sülün, Erzhena Sandakova, İrem Sülün, Anastasia Görel, Ecehan Sökmez’den oluşan seçkin mankenler yer aldı. Başta Ece Gürsel olmak üzere tüm mankenlerin ve sanat ekibinin ücret almadan sahne aldıkları anlamlı defilenin saç tasarımlarını profesyonel ekibiyle Altıer Fashıon and Beauty Academy & Hair Design & Make Up üstlendi. Defilenin finalinde ise Ece Gürsel’in giydiği gelinliğin sadeliği ve şıklığı dışında en dikkat çeken tarafı başındaki tacı oldu. Modacı ve tasarımcı Arzu Yetiş Kocatepe’nin hazırladığı taç, çocuk felci aşısı yapılan çocukların sağlıklı bir hayata kavuşmalarını simgeliyor. 25 Ekim “Dünya Polio Günü” kapsamında Türkiye’de farkındalık yaratmak ve çocuk felci aşısının yapılmaması sonucunda meydana gelebilecek sorunlara dikkat çekildi.

Çocuk Felci Hastalığı ciddi riskleri olan bir hastalıktır…

1985 yılında uluslararası Rotary dünyadan ”Polio”yu silmek için mücadele başlattı. Ortakları Dünya Sağlık Örgütü, Unicef ve Bill & Melinda Gates Vakfı oldu. Ortak çalışmalarla dünyanın bir çok yerinde aşılama kampanyaları başlatıldı.