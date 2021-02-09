CLUBHOUSE KAOS YARATABİLİR

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Eren Çandur Clubhouse uygulaması hakkında, ‘’Clubhouse madalyonun görünen kısmında sohbetlerin, seminerlerin yapıldığı yer olarak bakılırsak uygulama verimli fakat görünmeyen kısmında gerçekten büyük bir kaos yaşanabilir. Kullanıcıların sohbetlerinde birbiriyle atışması, fikir aşılama amacıyla kurulacak odalar, örgütlenme ve harekete geçirme amacıyla toplanan insanlar var. Clubhouse benliğini yitirebilir.’’ dedi. Uygulamanın güvenilirliği hakkında sosyal medya uzmanı Eren Çandur, ‘’Dijital aleme herkes o kadar tam teslim oluyor ki kimse hükümler ve koşullar (gizlilik anlaşması) kısmını okumuyor. Büyük bir kayıp ve tehlike! WhatsApp sözleşmesinde ortalık ayağa kalktı fakat ClubHouse bu kadar sorgulanmadı. Çünkü kimse olacakların farkında değil. Farkında olunsa bile uygulamanın açık beyanla kabul ettirdiği bir sözleşme yok. ClubHouse sözleşmesinde bir maddede şu ifade yer alıyor: ‘’ Bir hesaba kaydolduğunuzda, içerik oluşturduğunuzda veya paylaştığınızda ve başkalarıyla mesajlaştığınızda veya iletişim kurduğunuzda DAHİL olmak üzere, sağladığınız içeriği, iletişimleri ve diğer bilgileri TOPLARIZ ’’. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere kullanıcı verilerinin neyde kullanacağını her platformda olduğu gibi bu platformda da belirtilmemiştir.’’ Açıklamasını yaptı. Uygulamada yapılacak geliştirmeler ile Clubhouse’ın uzun süre hayatımızda olabileceğini belirten Çandur Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube gibi 4 büyük uygulama arasında Clubhouse platformunun büyümesinin zor olacağını belirtti.