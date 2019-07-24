Çingene Kızı Oldu

‘RENGARENK CIVIL CIVIL BİR KLİP GELİYOR’

KENDİMİ ONLAR GİBİ HİSSEDİYORUM DİYEN ASLI KÖKÇE YENİ KLİBİNDE ÇİNGENE KIZI OLDU

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ağustos ayında çıkartacağı ‘Yapamayacakmıyım’ adlı yeni single ile bir süredir uzak kaldığı sahnelere dönmenin hazırlıklarını yapan Aslı Kökçe, yeni klip’ini Mimar Sinan’da bulunan Roman mahalesinde çekti.

3 Albümden sonra single

Daha önce ‘Beyaz Atlı Prens’ ‘Adım Adım’ ve ‘Düğünüm Var’ adlı üç tane maxi single çıkartan, 23 Nisan1977 Almanya doğumlu Aslı Kökçe yeni bir klip heyecanı yaşıyor. Uzun zamandır hazırlıklarını yaptığı ‘Yapamayacakmıyım’ adlı şarkının bütün stüdyo aşamaları tamamlanmış ve klip çekimleri de gerçekleştirmiş. Ağustos ayında bütün dijital platformlardan dinleyeceğimiz klibin de enteresan bir öyküsü var.

Önceki hayatımda kesin Roman’dım…

Liseyi bitirdikten sonra Profesyonel dansçı olarak sahnelerle tanışan Aslı Kökçe 2000 yılında katıldığı bir Miss Model yarışmasında 3.üncü olmuş ve yurt dışında ülkemizi temsil ederek 80 ülke arasından ilk beşe girerek, Miss Elegant ödülünü Türkiye ye getirmeyi başarmıştı. O zaman yarışma kataloğu için fotoğraflarını çekmiş olduğum güzelimize neden roman mahalesi, neden çingene konsepti diye soruyorum? ‘Yaşar abi benim ailem Urfa, Elazığ yani Güney Doğulu ama ben roman olmasam da çocukluğumdan beri romanlara hayran bir kadınım, onların ne kadar çalışkan, ne kadar harbi, ne kadar renkli ve ne kadar sanatkar olduklarını gördükçe hayranlığım hep arttı. Romanlar hakkında yazılmış yerli yabancı bir çok film seyrettim, bir çok roman, hikaye okudum ve kendimle çok özleşleştirdim. Ben de roman kızları gibi dans etmeyi, şarkı söylemeyi, süslenip püslenmeyi, cicili bicili renkli bir hayatı çok seviyorum. Bazen diyorum ki kesin ben önceki hayatımda çok güzel bir çingene kızıydım…

Gerçek romanlar roman müziği yerine arabesk fantazi yapıyor

Özünde roman olanlar roman şarkıları yapmıyor, fantazi arabesk yapıyorlar. o yüzden ben özel olarak onlara olan sempatimden dolayı roman şarkısı yapmak istedim. Özellikle bayanlardan Roman şarkısı yapan bir tek Ümmiye var, Başta Kibariye ve Güllü olmak üzere ekmek parasını sahnelerden kazanan bir çok roman sanatçının, roman şarkısı üretmekten ve söylemekten uzak durduğunu, arabesk ve fantazi müzik yaptıklarını söyleyen Kökçe, Ben kendimi gerçek roman sanaçılardan daha çok roman hissediyorum ve o yüzden bir roman şarkısı yaptım diyerek iddialı konuştu. Romanların sanat dünyasında ki katkılarının hiç kimsenin inkar edemeyeceğini söyleyen güzel şarkıcı, sanat adına onlara çok borcumuz var, onlara daha çok sahip çıkmamız ve fırsat vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Dedi.

Klipte gerçek roman olan arkadaşlarını oynattı

Klipte ki bütün kostümler modacı arkadaşım Sabiha Alakuşu imzası taşıyor, biz kendisi ile bu projeyi uzun zamandır konuşuyorduk, o da çok heyecanlanmıştı günlerce araştırdı, gözlemledi ve bütün kostümlerimizi hazırladı. Tabi ki bunları hazırlaması tam 3 ay gibi bir zamanını aldı. Diyerek sözlerini sürdüren Aslı Kökçe, ‘Klibimizin çekimleri 1 günde tamamlandı, Klipte başrol oynayan kişi de benim Almanya’dan 20 yıllık arkadaşım Serdar Dağdelen ve kendisi de gerçek bir roman. Diğer rol alan kızlar da benim arkadaşlarım, hatta biri normalde güzellik uzmanı, bir diğeri sanatçı ama beni kırmayıp bu projede yer almayı kabul ettiler. Dedi.

Dostlarımdan çok destek gördüm

Aslı Kökçe bu single ve klip’i hazırlarken arkadaşlarından çok destek gördüğünü söylüyor. Geçtiğimiz ay kendi single ve klibini çıkartan Uhde Seçil’in ne kadar çok yardımcı olduğunu anlatan Kökçe ‘Hayatta en önemli şey arkadaş/dost biriktirmekmiş. En zor zamanlarımda beni 1 dakika bile yalnız bırakmayarak bu projede bana destek olan sevgili arkadaşım Uhde Seçile çok teşekkür etmek istiyorum. Dedi. ‘Yapamayacakmıyım’ adlı şarkının sözleri ve müziği Yalçın Polat’a ait. Aranjesini Sedat Sakarya’nın yaptığı şarkıya vokallerde Uhde Seçil ve Balık Ayhan eşlik etmiş. Mimarsinan roman mahalesinde çekilen klibin yönetmen koltuğunda Turgay Ceylaner ve Elif Ceylaner imzası bulunuyor.