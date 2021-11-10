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Çılgınlar gibi eğlendiler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

10 Kasım 2021 Çarşamba 17:12
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Çılgınlar gibi eğlendiler

20 Ay sonra aynı sahnede,

Çılgınlar gibi eğlendiler

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Pop müziğin sevilen isimleri Yeşim Salkım, Eda - Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın’dan oluşan “Çılgınlar Kulübü”, geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar.

Hakan Eren’in organizasyonuyla 20 ayın ardından aynı sahnede buluşan sanatçılar, 90’ların en sevilen şarkılarıyla, hem eğlendiler hem de eğlendirdiler. “Çılgınlar Kulübü” bundan sonra her ay Moda Kayıkhane’de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
çılgınlar KulübüYeşim SalkımEda Metin ÖzülküFerda Anıl Yarkın
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