Çiğdem Tunç’a Onur Ödülü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün Mersin’de gerçekleşen Çukurova Kadın Zirvesi ödül töreninde ‘‘Yaşam Boyu Onur ve Başarı Ödülü’’ Tiyatroya, Yeşilçam Sinemasına, Tv Dünyasına verdiği emeklerle tanınan, tiyatrocu, aktris, sunucu Çiğdem Tunç’a verildi. Son dönemde pandemi şartlarının olumsuzluklarına ramen sahnelediği birden çok fazla oyunla sanata olan sevgisini hissettiren Çiğdem Tunç ödülünün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına yükleyerek bu mutluluğunu takipçileri ile paylaştı.