CEZAEVİNDEKİ ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Lions klüpleri çatısı altında göreve geldiği günden beri kadın ve çocuklara yönelik hizmet konusundaki çalışmaları ile gündeme gelen 118-K Aile ve kadın komitesi başkanı Nazan Bozan bu kezde Bursa Yenişehir cezaevindeki çocukları ziyaret etti. Yeni yıl nedeniyle yaptığı ziyaret için; Bu çocuklarımız dış dünyadan uzak sosyalleşemeden, hayatı tanıyamadan büyüyorlar. Özel günler hepimiz için heyecan, coşku, mutluluk ifade ederken onlar ne yazık ki bu duvarlar arasında yaşam mücadelesi veriyorlar " dedi. Ziyaretin ardından Nazan başkan cezaevindeki çocuklara yılbaşı hediyeleri verdi ve ikramlarda bulundu. Bu konudaki hizmetlerini devam ettireceklerini ifade eden Nazan Başkan bir kaç ay içinde büyük bir projeyi daha hayata geçireceklerinin müjdesisini verdi