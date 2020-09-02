Çeşme’de Kenan Doğulu Fırtınası esti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kenan Doğulu, Kerki Solfej’in organizasyonuyla 29 Ağustos Cumartesi gecesi Çeşme Antik Tiyatro’da sevenlerine yine müzik ve eğlence dolu bir konser verdi.

Her yaz soluksuz konser maratonlarına çıkan Doğulu, bu yazın ilk Çeşme konserini gerçekleştirdi. Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserde Doğulu, ayakta alkışlanan sahne performansı ve özel repertuarıyla hayranlarına müzik şöleni yaşattı.

21 Ağustos’ta yayınladığı Yosun (Aytaç Kart Remix) şarkısını konserde seslendiren Doğulu, dinleyicilerinden büyük beğeni topladı. Kenan Doğulu’ya sahnede tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Toygun Sözen ve Serkan Altınok eşlik etti.

Duygu Soylu Süprizi

Kenan Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden biri olmaya aday olan Duygu Soylu Doğulu’nun davetiyle sahneye çıktı. Duygu Soylu, “Kara Elmas” albümünden ‘Oldu Olacak’ şarkısını dinleyicilere seslendirdi.

Kenan Doğulu Konserlere Devam Ediyor

Doğulu konserleri 20 Eylül’de Urla Caz Festivali’ndeki “İhtimaller” performansıyla devam edecek.