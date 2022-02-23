Cengiz Kurtoğlu hayranları ile coştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gece taverna müziğimizin dört yapraklı yoncalarından biri olan Cengiz Kurtoğlu ve taverna müzik hayranlarının geldikleri Kuba Dragos sahnesi yoğun gecelerinden birini yaşadı. Hayranları ile coşan Cengiz Kurtoğlu, sahnesinde sevilen tüm şarkılarını kendisini izlemeye gelen misafirleri ile birlikte seslendirip unutulmaz bir geceye imza attı.

Sahne öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cengiz Kurtoğlu “ Bu gece güzel bir gece olacak. Misafirlerimizle zamana bir yolculuğa çıkacağız. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtik. Covid 19 yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Buradan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi