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Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı

Ekranların beğenilen yüzü ve ünlülerin detoks uzmanı Dilşat Erdil'in konuğu manevi dayısı Cemil İpekçi'ydi.

Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı

Ekranların beğenilen yüzü ve ünlülerin detoks uzmanı Dilşat Erdil'in konuğu manevi dayısı Cemil İpekçi'ydi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:55
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Cemil İpekçi, aile sırlarını Dilşat Erdil'e açıkladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

İpekçi, Hakkında bilinmeyenleri ve aile sırlarını ilk defa bu programda açıkladı. Zamanında evlendiğini ve imam nikahı kıydığını ama kısır olduğu için çocuğu olmadığını belirtti.

Zamanında çok köklü ve zengin bir ailenin çocuğu iken iflas edince garsonluk ve temizlikçilik yaparak üniversiteyi bitirdiğini açıkladı.

71 yaşında olan Cemil İpekçi formunu ve zindeligini yigeni Dilsat Erdil in yaptigi detoks karisimlarina borclu oldugunu belirtti.

Ünlüleri kısa sürede formuna sokarak, detoks ile arındırıp gençleştirmesiyle adından oldukça söz ettiren Erdil, programında sağlıklı yaşam, güzellik sırları ve ilişkiler gibi pek çok konuyla alakalı konuklarıyla bilgiler veriyor.

Sağlıklı Yaşam Danışmanı ve Bütünsel Bilinçaltı Değişim Uzmanı. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezun olduktan sonra hayatını sağlıklı yaşam ve beslenmeye adamıştır. The BodyMind Institute’dan Nutritionist eğitimini aldıktan sonra Human Anatomy & Phsiology, The 90 Day Renewal Program sertifikalarını almıştır.

Bir şeyi insanlar üzerinde uygulayabilmek adına önce işin mutfağına inmenin gerekli olduğunu düşünen Dilşat Erdil, raw akımın önde gelen isimlerinden olan David Wolfe’den Raw Nutrition eğitimi almış ve raw şeflik kurslarına katılmıştır. Kendi deneyimleri, aldığı eğitimler ve spor tutkunu kişiliği ile insanların hayatlarına dokunup onların hem fiziken hem ruhen hafiflemesinden mutlu oluyor.

Dilşat Erdil, değişimin sadece fiziksel değil aynı zamanda bilinçaltı ve farkındalık ile birleşmesi gerektiğini düşünerek bütünsel değişim programını tasarlamıştır.

Maslak’takı ofisinde birebir sağlık ve bilinçaltı seanslarını sürdürmektedir

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.07.2019 05:08
Anahtar Kelimeler:
Detoks UzmanıDinçer KaracalarDilşat ErdilCemil İpekçi
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