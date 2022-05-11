Cem Yılmaz'ın fit görüntüsü gözlerden kaçmadı!

Geçtiğimiz günlerde Ünlü komedyenlerden Cem Yılmaz, Gazeteci ve Televizyon programcılarından Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programının sunuculuğunu yaptığı programa katılmak için Tv100 kanalına girerken görüntülendi. Sevenlerinin fotoğraf çekilme taleplerini geri çevirmedi.Ünlü Komediyenlerden Cem Yılmaz,Siyah Tşhört, Pantalon giymeyi ve bir de kolye takmayı tercih etti. Doğal ve sempatik halleri dikkatlerden kaçmadı. Programa Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi isimler de katılırken Cem Yılmaz ve Candaş Tolga Işık'ın sevenlere karşı samimiyetleri tam not aldı. Ünlü Magazin gazetecisi Sedat Sarıkaya da oradaydı ve Cem Yılmaz ile günün anısına bir de resim çekildi.