CEM ARSLAN İÇİMİZİ ISITACAK

İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

2018 yılında çıkardığı ilk şarkısı ‘Yanıyorum Alev Alev’in ardından piyasada adından söz ettiren yakışıklı şarkıcı, ikinci şarkısı ‘Yalnızlık Kaderim’i sevenleriyle buluşturdu. Sözü ve müziği genç müzisyenin kendisine aitken aranjesi Doğu Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Enes Bilal Taşçı’nın yönetmenliğini yaptığı klibin kamera asistanı ise Enes Aydın oldu. Yönetmen yardımcılığını Cansu Yılmaz üstlenirken saç ve makyaj Ethem Özcan’ın ellerinden çıktı. Dark’n Dark Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşan ‘Yalnızlık Kaderim’, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Netd Müzik adlı Youtube kanalından yayınlanan eser, kısa sürede büyük başarı elde etti. Havaların ısınmadığı bu günlerde şarkı, duygusal yapısıyla içimizi ısıtacak.

Virüs yüzünden zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda herkese ilaç olması amacıyla şarkısını çıkardığını söyleyen genç yıldız, sözlerine devam etti: “Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Aranjesinden makyaj sanatçımıza kadar herkes benim için çok değerli. İyi ki varlar. Gerek şarkımız gerek klibimizle ilgili olumlu baya mesaj aldık. Tabi bu geri dönüşler insanı mutlu ediyor. Emek verdiğiniz bir işin değer görmesi kadar tatmin edici bir duygu daha yok. Bu başarı asla şahsım adına değil, tüm ekip arkadaşlarım adınadır. Biz bu yolu birlikte yürüdük. Sonuna kadar da yürümeye devam edeceğiz. Şarkımıza sahip çıkan sevenlerimize sonsuz teşekkürler. Dilerim ki şu zor günlerde şarkımız size iyi gelir, uğur getirir…”

Cem Arslan Kimdir?

30 yaşında olan genç şarkıcı, Amasya doğumlu. Aileden gelen genlerle müzikle küçük yaşlardan itibaren ilgili olan Cem Arslan, 9 yaşında Amasya’dan ayrılıp İstanbul’a yerleşir. Eğitim hayatını İstanbul’da sürdüren Arslan, maddi nedenler yüzünden okuluna devam edemez. 13 yaşındayken bir üretim firmasında işe başlayan genç müzisyen, müziği hiç bırakmaz. İşten eve geldiği zamanlarda çok yorgun olmasına rağmen şarkı sözleri yazmaya başlar. Bir gün mahalleden gelen müzik seslerini takip ederek, kendisini bir sokak düğününün ortasında bulan genç Cem, hayatında ilk defa bir orkestra görüp enstrümanlara aşık olmuştur. 3 erkek kardeşten en küçükleri olan Arslan, kendisinden büyük olan ortanca abisiyle birlikte para biriktirip, ailesinden gizli müzik aletleri satın alır. Evde çala çala aletleri çözen ikili, hayal kurmaya başlar. Bu hayal doğrultusunda Cem şarkı söyleyecek, abisi ise arkada enstrüman çalacaktır. Birlikte yollarını bulan ikili, Cem’in askerlik vaktinin gelmesiyle ayrılmak zorunda kalır. Acemi birliğini Hatay İskenderun’da yapan yetenekli müzisyen, usta birliğine Muğla Marmaris’te devam eder. Birliğinde bile müziğe dört elle sarılan asker Cem, emekli paşalara şarkılar söyler. 2018 yılında ilk çalışması ‘Yanıyorum Alev Alev’i piyasaya sürerek bir dönüm noktasından geçen müzik adamı, sahne almaya başlar. Sahne aldıktan sonra sektörü tanıdığını belirten şarkıcı, “piyasa çok zormuş ama ben hiç yılmadım ve kendime inandım” der.

“Yalnızlık Kaderim” Sözleri:

Ayazdır geceler vurur sabaha

Yalnızlık kaderim şükür Allah’a

Bırakıp gittiler dost bildiklerim

Yoruldum tükendim bıktım vallaha

Hani nerde sevgiler

Hani nerde sevenler

Hani nerde neredeler

Nerde candan sevecek

Kimler kıymet bilecek

Bekle ki gelmeyecek

“Yalnızlık Kaderim” Link:

https://www.youtube.com/watch?v=RhVB9ZqOs8I

“Yanıyorum Alev Alev” Link:

https://www.youtube.com/watch?v=dJA79xTJRlY