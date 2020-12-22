CEM ADRİAN’DAN TSM KLASİKLERİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Sanatçı ‘Veda Busesi’nden ‘İntizar’a sevilen 10 Türk Sanat Müziği klasiğini kendi üslubuyla yeniden yorumladı. Solmayan Şarkılar adı verilen albümün ilk video klibi ‘Veda Busesi’ şarkısına Mustaf Özen yönetmenliğinde çekildi.

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan ve kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, sadece çok renkli sesi değil, çok renkli müziği ile yorumcu, besteci ve söz yazarı olarak müziğin çok farklı dallarında çok farklı eserlere imza atıyor.

‘’Elbet Bir Gün Buluşacağız’’, “Duydum Ki Unutmuşsun”, ‘’Nasıl Geçti Habersiz’’, ‘’İntizar’’, ‘’Kalbimi Kıra Kıra’’, ‘’Kulakların Çınlasın’’, ‘’Senede Bir Gün’’, ‘’Kader Diyemezsin’’ ve ‘’Kıskanırım Seni Ben’’ eserleri de Cem Adrian’ın eşsiz yorumu ve incelikli düzenlemeleriyle bu arşivlik albümde yer alıyor.