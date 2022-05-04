Cem Adrian ve Emir Can İğrek’ten iddialı şarkı

HABER: AZİZ KARATAŞ

Cem Adrian ve Emir Can İğrek, “Bana Unutmayı Anlat” şarkısında bir araya geliyor. 29 Nisan’da yayınlanacak ve söz, beste, düzenlemesi Cem Adrian imzası taşıyan şarkı, dikkatleri ilk anda üzerinde toplayacak.

İki başarılı sanatçının kendilerine has yorumlarını kattığı “Bana Unutmayı Anlat” gerek söz, gerek beste, gerekse etkileyici yorumlarla oldukça ilgi çekecek bir yapıya sahip.

“Bana Unutmayı Anlat” 29 Nisan’da tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, Cem Adrian’ın yönetmen koltuğuna oturduğu klibi de şarkıyla aynı anda Cem Adrian youtube kanalında yayında olacak.