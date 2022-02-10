Çelik Kapı’ya Taş Gibi Reklam Filmi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Usta tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Tamer Karadağlı bir yıllık reklam anlaşmasına imza attı. Merkezi Kayseri’de bulunan Boyut Çelik Kapı’nın reklamlarında rol alanTamer Karadağlı’nın yeni reklam filmi önceki gün Pullman İstanbul Hotel’de düzenlenen lansman taplantısı ile tanıtıldı.Kayseri’de üretim yapan Boyut Çelik Kapı firması ile anlaşan ünlü sanatçı geçtiğimiz gürlerde Maslak Mördak Stüdyoları’nda kamera karşısına geçti rol aldığı reklam filminin çekimlerini gerçekleştirdi. Senaristliğini Atilla Kaplakarslan, yönetmenliğini Şamil İşler’in ve genel sanat yönetmenliğini ise Atilla Kaplakarslan ve Arif Işık’ın yaptıkları reklam filmi İstanbul’da çekildi. Şubat ayında gösterime girecek olan ve Vizyon Production yapımı reklam filminin çekimleri ise iki günlük süre içinde gerçekleştirildi. Gelen reklam filmi tekliflerine özen gösterdiğini belirten ünlü sanatçı güvenliğin önemini vurgulayarak “Çok keyifli bir reklam filmininçekimlerini gerçekleştirdik. Gelen teklifi insanların güvenliğini önceleyen bir ürün olması ve üretiminin de gerçekten çok yüksek kaliteli olması nedeniyle kabul ettim. Çünkü tanıtımına katkı sağladığım ürünün gerçekten insanlara yararlı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tamer Karadağlı ile uzun görüşmeler neticesinde reklam filmi anlaşması yapan Boyut Çelik Kapı yönetim kurulu başkanı Hayrettin Aksu ise lansmanda yaptığı konuşmada ; “Büyük hedefleri olan bir firmayız. Çalışkanlık, dürüstlük ve güvenilir olmayı kendimize misyon edindik. Bu yüzden de markamız için sağlam duruşu ve güvenilir olma özelliği ile bilinen değerli sanatçımız Tamer Karadağlı ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi. Boyut Çelik Kapı’nın bayilerinin de katıldıkları reklam filmi lansman gecesinde Tamer Karadağlı’yı ünlü sanatçı Hilal Özdemir ve Esra Sönmezer’de yalnız bırakmadılar. Karadağ’lı toplantı sonunda geceye katılan hayranları ile de hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.