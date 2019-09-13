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Çatı da Klip

Dokuz başarlı kadından oluşan ve Türkiye'nin ilk kadın orkestrası olma özelliğini taşıyan İstanbul Girls Orchestra,''Hünkar'' isimli yeni şarkılarını kliplendirdi.

Çatı da Klip

Dokuz başarlı kadından oluşan ve Türkiye'nin ilk kadın orkestrası olma özelliğini taşıyan İstanbul Girls Orchestra,''Hünkar'' isimli yeni şarkılarını kliplendirdi.

13 Eylül 2019 Cuma 17:54
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Çatı da Klip

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dokuz başarlı kadından oluşan ve Türkiye'nin ilk kadın orkestrası olma özelliğini taşıyan İstanbul Girls Orchestra,''Hünkar'' isimli yeni şarkılarını kliplendirdi. Unkapanı plakçılar çarşısının çatısında gerçekleştirilen klip  oldukça renkli görüntülere  sahne olurken ,çekimler 24 saat'te tamamlandı.Yapımcılığını Filiz Naz'ın üstlendiği projenin detaylarını anlatan grubun solisti Seda Yüksel ;çok güzel bir şarkı hazırladık.umarım dinleyenlerde bizimle aynı fikirde olacak.aynı zamanda  müzikal anlamda Türkiye de bir ilk olmak gurur verici.Ekip arkadaşlarımla birlikte kadınların neler başarabileceğini bu anlamda da göstermek istedik.Hepimiz alanında başarılı isimleriz yaptığımız ve yapacağımız işlerle de bunu göstermek istiyoruz dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÇatıHünkarKlipGirls OrchestraFiliz Naz
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