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CANU Yeni Şarkısı Party İle Ezberleri Bozuyor!

CANU’nun Yeni single çalışması Party MGM Müzik Yapım Etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında. 

06 Haziran 2022 Pazartesi 13:59
CANU Yeni Şarkısı Party İle Ezberleri Bozuyor!

Haber: Aslan Sayım

CANU Elektro Pop tarzında şarkısı Party bugün Youtube Net D kanalında yayınlandı. 

Şarkının Sözü ve Müziği Hasan Aksu imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise Alexander Leonıdovıch oturuyor. Vocal Edit Erol Temizel tarafından gerçekleştirildi. Klip yönetmenliğini ise Burak Çavdar üstlendi. CANU 5. Single çalışması PARTY ile müzik severlere merhaba diyor. İddalı ve marjinal tarzı ile Elektro Pop müzik severlerin beğenisi kazanan CANU bu single çalışmasında hedefinin Z kuşağınıda yakalamak olduğunu söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Canu
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