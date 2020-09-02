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CANER “FÜZE GİBİ” GELİYOR

Caner Hepvarlık, arı gibi çalışıyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 10:45
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CANER “FÜZE GİBİ” GELİYOR

1 ay önce “Devamke” adlı parçasını çıkaran başarılı müzisyen Caner Hepvarlık, çalışkanlığıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Alfa Müzik Yapım etiketiyle yayınlanan yeni şarkısı “Füze Gibi”yi piyasaya süren genç müzisyen, Comacan’la birlikte çalıştı. Sözleri ikiliye ait olan parçanın altyapısı ise DJ Jugeon’un elinden çıktı. “Füze Gibi” Youtube’da animasyon klibiyle birlikte yer aldı. Lakin hayranları, klip çekme konusunda ünlü rapçiye baskıda bulunuyor.

Yeni parçasıyla ilgili hislerini ifade eden İzmir’li rap sanatçısı, “Sevenlerimize ulaşmak için gecemizi gündüzümüze karıştırıyoruz. Her şey onlarla ortak noktada buluşmak adına. Sosyal medyadan “arı gibisin” yorumları geliyor. Hoşuma gidiyor. Dinleyicilerimiz için gerçekten arı gibi çalışıyorum. Onlar da bunun farkında ki yorum yapıyorlar…” dedi.

 

Caner Hepvarlık & Comacan - Füze Gibi

https://www.youtube.com/watch?v=URrKeoOwAoE

GAZETECİ&PR DANIŞMANI

İsmail GÖKGEZ

Gsm: 05319037551

Face: https://www.facebook.com/ismail.gkgzzz

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Son Güncelleme: 02.09.2020 10:49
Anahtar Kelimeler:
CANER FÜZE GİBİ GELİYOR
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