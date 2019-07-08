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CANDAN, “NEŞE” DOLU BİR KONSER İLE SAHNEDE!

9 Temmuz Salı akşamı,  BKM organizasyonuyla gerçekleşecek Denizbank Açıkhava Konserleri’nin açılışını Candan Erçetin yapacak.

CANDAN, “NEŞE” DOLU BİR KONSER İLE SAHNEDE!

9 Temmuz Salı akşamı,  BKM organizasyonuyla gerçekleşecek Denizbank Açıkhava Konserleri’nin açılışını Candan Erçetin yapacak.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
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CANDAN, “NEŞE” DOLU BİR KONSER İLE SAHNEDE!

İSTANBUL - Her yıl, dekoruyla, kostümüyle dinleicisini farklı bir yolculuğa çıkaran Erçetin bu yıl konserinin konusunu “neşe” olarak belirledi!

Repertuarı ile seyincisine yine unutulmaz bir gece sözü veren Candan Erçetin, hem kendi şarkılarından hem de sahne çalışmalarında seslendirdiği pop müziğin unutulmazlarından ve türkülerden oluşan enerjisi yüksek, hareketli şarkıları ile sahnede olacak!

DENİZBANK AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ:

09 Temmuz Salı                     CANDAN ERÇETİN

10 Temmuz Çarşamba            YALIN

11 Temmuz Perşembe            HALUK LEVENT

12 Temmuz Cuma                  DOĞU DEMİRKOL

13 Temmuz Cumartesi           AŞKIN NUR YENGİ & MEHMET ERDEM

16 Temmuz Salı                     FIRAT TANIŞ ile GELİN TANIŞ OLALIM

17 Temmuz  Çarşamba            YILMAZ ERDOĞAN ve ÇGH 2

18 Temmuz Perşembe             KENAN DOĞULU

18 Ağustos Pazar                   ATA DEMİRER GAZİNOSU

20 Ağustos  Salı                     ŞEVVAL SAM

14 Eylül Cumartesi                CEM ADRIAN

16 Eylül Pazartesi                  KAAN SEKBAN – SAÇMALAR

17 Eylül Salı                           GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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