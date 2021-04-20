 Camdaki Kız’a Enis Arıkan bombası

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yayın hayatına yeni başayan Camdaki Kız dizisi ilk bölümüyle seyirciyi kendine bağladı. Dizinin gizemli karakteri Muzo’ ise ilk bölümden itibaren büyük merak uyandırmıştı…

Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden diziye uyarlanan Camdaki Kız’ın başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor. Dizideki gizemli karakter Muzo’ya kimin hayat verdiği bilinmediği için sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu.

İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Camdaki Kız dizisindeki Muzaffer (Muzo) karakteri ekranlarda hiç gösterilmedi. Bu gizemli karakter izleyicide büyük merak duygusu uyandırmıştı. Dizinin 3. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Muzo (Enis Arıkan) odasından çıkıyor. İleri ki bölümlerde Muzo’nun neler yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

MERAK EDİLEN KARAKTER

Çok merak edilen Muzo’yu kimin canlandırdığı belli oldu. Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisiyle seyirci karşısına çıkacak, Muzo karakterine hayat verecek.

Uzun bir süredir televizyon ekranlarında olan, yıldızı son zamanlarda daha da parlayan Enis Arıkan'ın yeniden ekranlara dönecek olması ise hayranlarını heyecanlandırdı.