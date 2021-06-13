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Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"

Hande Ataizi, uzun bir aradan sonra rating şampiyonu "Camdaki Kız" ile ekrana döndü. Pek çok röportaj vermeye başlayan Ataizi, geçmişteki hatalarıyla artık dalga geçebildiğini gösterdi.

13 Haziran 2021 Pazar 13:16
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Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Sıkıcı bir hayatım olmadı"

HABER: SEDAT SARIKAYA


Hande Ataizi, 1990'lı yıllarda henüz konservatuvarda okurken bir yıldıza dönüşmeye başladı. O dönemin en yetenekli ve en renkli ünlülerinden biri olan oyuncu, başrollerden başrollere koşmaya başladı. Ne de olsa, ilk filmiyle Türkiye'nin en önemli oyunculuk ödülünü alacak kadar yetenekli bir isimdi. Ancak iyi başlayan kariyeri, merak uyandıran özel hayatının ve renkli kişiliğinin gerisinde kalmaya başladı. 2000'lere gelindiğinde, Hande Ataizi artık oyuncu kimliğiyle değil magazin figürü olmasıyla tanınıyordu. Seçtiği projelerin de rating kurbanı olmasıyla iyiden iyiye oyunculuktan uzaklaştı ve sunuculuğa yöneldi. Neyse ki, bu sezon "Camdaki Kız" dizisi sayesinde durum değişti. Hande Ataizi'ni tekrar bir dizide gören izleyiciler, onun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu hatırladı. Ünlü oyuncu da dizi vesilesiyle sık sık röportaj vermeye başlayarak geçmişte yaşadıklarına açıklık getirmeye başladı. Hatta, Hakan Gence'nin programına konuk olduğunda kendisiyle açık açık dalga geçti.

Hakan Gence'ye konuşan Hande Ataizi, sıkıcı bir hayatı olmamasından memnun olduğunu söyledi. Her zaman anlatacak bir hikayesi olmasından mutluluk duyduğunu belirten Hande Ataizi, magazincilerden kaçarken tuvalet penceresine sıkışmasıyla da dalga geçti: "İstemiyorsan fotoğrafının çekilmesini, kapıdan çıkıp gidersin. Gidip de damdan atlamaya gerek yok!"

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hande AtaiziCamdaki KızCana
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