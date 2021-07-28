Çam Yarması 2 Yakında Sinemalarda

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ünlü yönetmen Murat Kuşçu’nun hem yönetmenliğini ve oyunculuğunu da üstlendiği Çam Yarması 2 Devam adlı filmde yaptığı başlıca rolleri Tevfik İnceoğlu, Mehmet Bulut, Zülfi Hamit Altın, Emre Gül, Yüksel Aydın, Mülayim Çimen, Gülay Kılıç, Mahsuni Şahin, Hasan Çalışkan, Abidin Adıyaman, Korcan Halıcı, Seçkin Kabaklı, Osman Timur, Ercan Kubaş, Tahsin Özkan, Melih Hanoğlu, Cumhur Palabıyık, Ahmet Bekar, Medine Çetinkaya gibi isimlerin üstlenirken Çam Yarması 2 Devam filminin vizyon tarihinin açıklanması bekleniyor.



Çekimleri Çorum merkez ve İskilip ilçesinde yapılan Çam Yarması 2 Devam adlı filmde ayrıca Çorum ili ve ilçelerinde yaşayan birçok yetenekli tiyatro oyuncusu rol alırken filmin yönetmenliğini de yapan Murat Kuşçu aynı zamanda filmde de rol alarak dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.